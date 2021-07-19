Умаг. Сачко выиграл стартовый матч в квалификации

В первом раунде квалификации украинец Виталий Сачко обыграл третьего сеяного Блажа Ролу из Словении: 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час и 20 минут. Сачко выполнил 5 брейков и проиграл 2 гейма на подаче.
Соперником Виталия Сачко в финале отбора станет победитель матча Андреа Колларини - Даниэль Мазур.
Напомним, ранее Сачко установил персональный рекорд в рейтинге ATP.
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Источник — Большой теннис Украины
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