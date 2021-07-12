Рейтинг ATP. Сачко установил персональный рекорд, Стаховский поднимается

ATP опубликовала обновленный рейтинг после Уимблдона. Чемпион турнира Новак Джокович укрепился на первой строчке мирового рейтинга.
В первой 10-ке произошло несколько изменений. Вернулся в топ-10 Денис Шаповалов, также местами поменялись Александр Зверев и Доминик Тим. Роджер Федерер потерял одну позицию и теперь занимает 9-е место.
Топ-10 рейтинга ATP
Среди украинцев лучший результат в карьере показал Виталий Сачко. Благодаря выходу в финал челленджера ATP в итальянской Перудже, украинец поднялся на 34 позиции и теперь занимает 269 место.
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
Чемпионская гонка ATP
Источник — ATP Tour
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.