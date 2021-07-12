Рейтинг ATP. Сачко установил персональный рекорд, Стаховский поднимается

ATP опубликовала обновленный рейтинг после Уимблдона. Чемпион турнира Новак Джокович укрепился на первой строчке мирового рейтинга.

В первой 10-ке произошло несколько изменений. Вернулся в топ-10 Денис Шаповалов, также местами поменялись Александр Зверев и Доминик Тим. Роджер Федерер потерял одну позицию и теперь занимает 9-е место.



Топ-10 рейтинга ATP

Среди украинцев лучший результат в карьере показал Виталий Сачко. Благодаря выходу в финал челленджера ATP в итальянской Перудже, украинец поднялся на 34 позиции и теперь занимает 269 место.



Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

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