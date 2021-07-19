Известно, кто может заменить Санжара на посту главного тренера Олимпика

Главный претендент на вакантное место у руля – Сергей Литовченко

  • 19.07.2021 22:22
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Известно, кто может заменить Санжара на посту главного тренера Олимпика
© ФК Арсенал Киев. Сергей Литовченко

«Олимпик» после понижения в классе покинул главный тренер Роман Санжар со своими помощниками.
 
Главный претендент на вакантное место у руля – Сергей Литовченко, в минувшем сезоне возглавлявший второлиговый «Рубикон».
 
20 июля должна появиться определенность с теми футболистами, которые будут защищать цвета «Олимпика» в новом сезоне.
 
По информации источника, среди них будет и несколько игроков из «Рубикона».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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