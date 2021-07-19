Известно, кто может заменить Санжара на посту главного тренера Олимпика

«Олимпик» после понижения в классе покинул главный тренер Роман Санжар со своими помощниками.
Главный претендент на вакантное место у руля – Сергей Литовченко, в минувшем сезоне возглавлявший второлиговый «Рубикон».
20 июля должна появиться определенность с теми футболистами, которые будут защищать цвета «Олимпика» в новом сезоне.
По информации источника, среди них будет и несколько игроков из «Рубикона».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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