ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов презентовал новую эмблему

Львовяне обновили дизайн, однако оставили главные атрибуты

  • 19.07.2021 21:26
  • 648 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов презентовал новую эмблему
© ФК Львов. Старая эмблема

ФК «Львов» презентовал обновленную эмблему клуба. 
 
Львовяне обновили дизайн, однако оставили главные атрибуты команды: цвета, изображение льва.
 
«Лев на логотипе – схематический: он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов. Корона льва – символ Данила Галицкого, аллюзионный атрибут исторического достояния, упоминание о «малой родине».
 
Форма логотипа – щит. Клуб будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле», – сказано в описании к новой эмблеме.

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Источник — ФК Львов

(3 голоса)

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Комментарии
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 19.07.2021 21:36
    0
    Andy_P, 19.07.2021 21:33
    Так и не вычислил, где там изображено мороженое?
    Зачьот
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 21:35
    -1
    У новий сезон з новим логотипом, сторінками та історією🔥🔥🔥
    @lviv.fc - чекаємо вас на новій офіційній сторінці ПФК «Львів» в інстаграмі✅
    Також оновлено ресурсу клубу в мережі фейсбук та ютуб - посилання у сторіс
    Приймаємо участь у конкурсі і виграємо футболку Львова з новим логотипом !
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 19.07.2021 21:35
    0
    Ну вже не на стільки гівняне як раніше)
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 19.07.2021 21:33
    +2
    roman_kros, 19.07.2021 21:31
    Більше підходить як дизайн кришечки пива Львівське
    Так и не вычислил, где там изображено мороженое?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 21:32
    -1
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 19.07.2021 21:31
    +1
    Більше підходить як дизайн кришечки пива Львівське
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 19.07.2021 21:33
    +2
    roman_kros, 19.07.2021 21:31
    Більше підходить як дизайн кришечки пива Львівське
    Так и не вычислил, где там изображено мороженое?
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 19.07.2021 21:31
    +1
    Більше підходить як дизайн кришечки пива Львівське
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 19.07.2021 21:36
    0
    Andy_P, 19.07.2021 21:33
    Так и не вычислил, где там изображено мороженое?
    Зачьот
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 19.07.2021 21:35
    0
    Ну вже не на стільки гівняне як раніше)
    Ссылка
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