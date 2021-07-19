ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов презентовал новую эмблему

ФК «Львов» презентовал обновленную эмблему клуба.



Львовяне обновили дизайн, однако оставили главные атрибуты команды: цвета, изображение льва.



«Лев на логотипе – схематический: он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов. Корона льва – символ Данила Галицкого, аллюзионный атрибут исторического достояния, упоминание о «малой родине».



Форма логотипа – щит. Клуб будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле», – сказано в описании к новой эмблеме.

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