Мариуполь показал новую форму и начал сотрудничество с титульным спонсором

«Горожане» готовы к началу сезона 2021/22

  • 19.07.2021 21:14
  • 499 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь показал новую форму и начал сотрудничество с титульным спонсором
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» презентовал новую форму и объявил о начале сотрудничества с букмекерской конторой Parimatch, которая стала титульным спонсором команды.
 
В новый сезон ФК «Мариуполь» входит с новой амуницией. Команда будет играть в форме, особенностью которой является изображение мариупольской водонапорной башни – одного из исторических символов и архитектурных памятников города, который был построен в июле 1910 года. Изображение башни на футболках азовцев символизирует неразрывную связь футбольной команды и города.
 
Отметим, что ранее «Мариуполь» выступал в экипировке от Nike, но сейчас, как и «Шахтер», сменил технического спонсора на Puma. 

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Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

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Комментарии
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 19.07.2021 21:34
    0
    Норм форма.
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 19.07.2021 21:34
    0
    Норм форма.
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