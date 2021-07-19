Мариуполь показал новую форму и начал сотрудничество с титульным спонсором

«Мариуполь» презентовал новую форму и объявил о начале сотрудничества с букмекерской конторой Parimatch, которая стала титульным спонсором команды.
В новый сезон ФК «Мариуполь» входит с новой амуницией. Команда будет играть в форме, особенностью которой является изображение мариупольской водонапорной башни – одного из исторических символов и архитектурных памятников города, который был построен в июле 1910 года. Изображение башни на футболках азовцев символизирует неразрывную связь футбольной команды и города.
Отметим, что ранее «Мариуполь» выступал в экипировке от Nike, но сейчас, как и «Шахтер», сменил технического спонсора на Puma.
Источник — ФК Мариуполь
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