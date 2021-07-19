ФОТО ДНЯ. Лунин получил капитанскую повязку в товарищеском матче Реала

Очень неожиданно и приятно

  • 19.07.2021 20:53
  • 3022 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО ДНЯ. Лунин получил капитанскую повязку в товарищеском матче Реала
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин принял участие в тайном спарринге против «Райо Вальекано» (1:1), на который не допустили представителей СМИ.
 
Лунин вышел в первом тайме вместе с шестью игроками основы: Начо, Одриосолой, Марсело, Иско, Эдегором и Лукасом. В первой половине встречи капитаном был Марсело, но после перерыва все основные игроки были заменены.
 
Капитанскую повязку отдали Лунину, который впервый в карьере побывал в этой роли в «Реале». 

Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в аренду в свой бывший клуб.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.07.2021 21:21
    +1
    Звучит просто офигеть как.
    Андрей мне кажется будет цепляться за шанс
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 19.07.2021 21:12
    +1
    OMG
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 19.07.2021 21:02
    +2
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 19.07.2021 21:00
    +3
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 19.07.2021 21:00
    +3
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 19.07.2021 21:02
    +2
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.07.2021 21:21
    +1
    Звучит просто офигеть как.
    Андрей мне кажется будет цепляться за шанс
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 19.07.2021 21:12
    +1
    OMG
    Ссылка
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