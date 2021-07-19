ФОТО ДНЯ. Лунин получил капитанскую повязку в товарищеском матче Реала

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин принял участие в тайном спарринге против «Райо Вальекано» (1:1), на который не допустили представителей СМИ.



Лунин вышел в первом тайме вместе с шестью игроками основы: Начо, Одриосолой, Марсело, Иско, Эдегором и Лукасом. В первой половине встречи капитаном был Марсело, но после перерыва все основные игроки были заменены.



Капитанскую повязку отдали Лунину, который впервый в карьере побывал в этой роли в «Реале».

Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в аренду в свой бывший клуб.