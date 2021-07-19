Ингулец предложил УАФ перечислить выплаченные клубом штрафы на помощь Руху

Инициатива принадлежит Александру Поворознюку

  • 19.07.2021 20:36
  • 1491 просмотр
  • 4 комментария
Ингулец предложил УАФ перечислить выплаченные клубом штрафы на помощь Руху
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк написал открытое письмо Президенту УАФ Андрею Павелко по сложившейся ситуации с домашним стадионом ФК «Рух».
 
«В связи с заявлением президента «Руха» Григория Козловского о непредвиденных обстоятельствах, которые сложились со стадионом для проведения домашних матчей клуба и невозможностью достижения конструктивной договоренности с руководством стадиона «Арена Львов», прошу вас рассмотреть возможность перечисления штрафа «Ингульца» по решению КДК в размере 150 000 гривен на счет «Руха» для достижения конструктивных договоренностей», — говорится в письме Поворознюка.

Отметим, что прошлым летом Поворознюк был оштрафован на 100 000 гривен за некорректные высказывания о ПФЛ, «Рухе», «Агробизнесе», «Минае» и «Волыни». Еще на 50 тысяч клуб оштрафовали за неготовность поля стадиона «Зирка» в Кропивницком к игре с «Шахтером».

Читайте также: ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал договор с Ареной Львов

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Источник — ФК Ингулец

(3 голоса)

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Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 19.07.2021 20:57
    0
    пізно недопідірваний кинувся підйобувать, вже порішали..
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 20:53
    0
    Чекаємо відповідь Петровича...
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 19.07.2021 20:47
    +3
    Деньги уже ушли на зарплату ротаню.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 19.07.2021 20:43
    +3
    не поганий стьоб,тролінг... чекаємо відповіді Козловського... буде батл...
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 19.07.2021 20:47
    +3
    Деньги уже ушли на зарплату ротаню.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 19.07.2021 20:43
    +3
    не поганий стьоб,тролінг... чекаємо відповіді Козловського... буде батл...
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 19.07.2021 20:57
    0
    пізно недопідірваний кинувся підйобувать, вже порішали..
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 20:53
    0
    Чекаємо відповідь Петровича...
    Ссылка
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