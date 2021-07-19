Ингулец предложил УАФ перечислить выплаченные клубом штрафы на помощь Руху

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк написал открытое письмо Президенту УАФ Андрею Павелко по сложившейся ситуации с домашним стадионом ФК «Рух».



«В связи с заявлением президента «Руха» Григория Козловского о непредвиденных обстоятельствах, которые сложились со стадионом для проведения домашних матчей клуба и невозможностью достижения конструктивной договоренности с руководством стадиона «Арена Львов», прошу вас рассмотреть возможность перечисления штрафа «Ингульца» по решению КДК в размере 150 000 гривен на счет «Руха» для достижения конструктивных договоренностей», — говорится в письме Поворознюка.

Отметим, что прошлым летом Поворознюк был оштрафован на 100 000 гривен за некорректные высказывания о ПФЛ, «Рухе», «Агробизнесе», «Минае» и «Волыни». Еще на 50 тысяч клуб оштрафовали за неготовность поля стадиона «Зирка» в Кропивницком к игре с «Шахтером».

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