Во вторник, 20 июля, состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором венгерский «Ференцварош» примет литовский «Жальгирис».

«Ференцварош»

Команда из Будапешта по итогам минувшего сезона третий раз подряд стала чемпионом Венгрии. Главным тренером «Ференцвароша» был украинский специалист Сергей Ребров, который смог вывести клуб в исторический для него групповой раунд Лиги чемпионов.

Ребров по окончании успешного сезона покинул «зеленых орлов» и возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ, но внимание украинских болельщиков по-прежнему приковано к «Ференцварошу», ведь за него выступают украинские полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков.

Прошлого соперника по квалификации, косоварскую «Приштину», «Ференцварош» разбил со счетом 6:1 по сумме двух матчей, подтвердив полностью статус фаворита пары.

«Жальгирис»

Восьмикратный чемпион Литвы в своей истории ни разу не проходил барьер квалификации Лиги чемпионов. «Жальгирис» стабильно является одним из самых сильных клубов своей страны, а в советскую эпоху и вовсе литовский футбол напрямую ассоциировался с «зелено-белыми».

«Жальгирису» принадлежит рекорд по завоеванным Кубкам (12 трофеев) и Суперкубкам Литвы (7 трофеев). В первом раунде квалификации команда Владимира Чебурина одолела североирландский «Линфилд» (3:1, 2:1) и подтвердила полностью статус фаворита пары.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ференцварош» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

20 июля, вторник