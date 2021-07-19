Рейтинг ATP. Марченко, Стаховский и Сачко теряют позиции

На прошлой неделе мужчины провели три турнира ATP. На более престижных соревнованиях в Гамбурге победу одержал испанец Пабло Карреньо-Буста. В Ньюпорте титул достался Кевину Андерсону, который в первом круге переиграл украинца Илью Марченко. В Бостаде свой третий грунтовый титул взял Каспер Рууд.
Карреньо-Буста поднялся на 11-ю позицию в мировом рейтинге, Рууд – на 14-ю. Изменений в первой десятке не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко опустился на 5 позиций, Сергей Стаховский – на три, Виталий Сачко – на две. Владислав Орлов добавил три строчки, Алексей Крутых – одиннадцать.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В топ-8 Чемпионской гонки изменений нет.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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