Рейтинг ATP. Марченко, Стаховский и Сачко теряют позиции

В первой десятке обошлось без изменений

  • 19.07.2021 19:36
  • 150 просмотров
  • 2 комментария
Рейтинг ATP. Марченко, Стаховский и Сачко теряют позиции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

На прошлой неделе мужчины провели три турнира ATP. На более престижных соревнованиях в Гамбурге победу одержал испанец Пабло Карреньо-Буста. В Ньюпорте титул достался Кевину Андерсону, который в первом круге переиграл украинца Илью Марченко. В Бостаде свой третий грунтовый титул взял Каспер Рууд.
 
Карреньо-Буста поднялся на 11-ю позицию в мировом рейтинге, Рууд – на 14-ю. Изменений в первой десятке не произошло.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко опустился на 5 позиций, Сергей Стаховский – на три, Виталий Сачко – на две. Владислав Орлов добавил три строчки, Алексей Крутых – одиннадцать.
 
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP


 
В топ-8 Чемпионской гонки изменений нет.
 
Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 19.07.2021 20:29
    0
    Монфіс-Світолін в допомогу
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 19.07.2021 20:27
    0
    Як дружньо наші чоловіки розучились грати.Чого нема-тренерів,грошей,таланту?
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 19.07.2021 20:29
    0
    Монфіс-Світолін в допомогу
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 19.07.2021 20:27
    0
    Як дружньо наші чоловіки розучились грати.Чого нема-тренерів,грошей,таланту?
    Ссылка
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