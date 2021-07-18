Стали известны победители турниров ATP в Гамбурге и Бостаде

Состоялись финалы грунтовых турниров ATP 500 в Гамбурге и ATP 250 в Бостаде.



На соревнованиях в Германии победу праздновал испанец Пабло Карреньо-Буста, который в двух сетах переиграл Филипа Краиновича из Сербии. Для испанца это уже шестой титул, который стал для него самым престижным в карьере.



В Швеции победил норвежец Каспер Рууд, одолевший Федерико Корию из Аргентины. Для Рууда это третий титул, все были добыты на грунтовых покрытиях.



Гамбург. Финал

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Филип Краинович (Сербия) – 6:2, 6:4



Бостад. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:3, 6:3