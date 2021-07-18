Стали известны победители турниров ATP в Гамбурге и Бостаде

Пабло Каррено-Буста и Каспер Рууд отлично провели первую неделю после Уимблдона

  • 18.07.2021 16:35
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Стали известны победители турниров ATP в Гамбурге и Бостаде
© Hamburg European Open. Пабло Карреньо-Буста

Состоялись финалы грунтовых турниров ATP 500 в Гамбурге и ATP 250 в Бостаде.
 
На соревнованиях в Германии победу праздновал испанец Пабло Карреньо-Буста, который в двух сетах переиграл Филипа Краиновича из Сербии. Для испанца это уже шестой титул, который стал для него самым престижным в карьере.
 
В Швеции победил норвежец Каспер Рууд, одолевший Федерико Корию из Аргентины. Для Рууда это третий титул, все были добыты на грунтовых покрытиях.
  
Гамбург. Финал
Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Филип Краинович (Сербия) – 6:2, 6:4
 
Бостад. Финал
Каспер Рууд (Норвегия) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:3, 6:3

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Источник — Sport.ua

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