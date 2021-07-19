Рейтинг WTA. Новый рекорд Калининой, повтор лучшего достижения Костюк

На прошлой неделе девушки провели сразу три грунтовых турнира категории WTA 250. В отсутствие спортсменок, которые готовятся к выступлению на Олимпиаде в Токио, шанс получили теннисистки, которые стоят чуть ниже в рейтинге.
Дебютный турнир WTA выиграла словенка Тамара Зиданшек, второй титул в карьере взяла Юлия Путинцева, которая обыграла дебютантку финалов украинку Ангелину Калинину. И лишь барбора Крейчикова продолжила уничтожать все живое, выиграв домашние соревнования в Чехии.
В первой десятке случилось одно изменение – Гарбинье Мугуруса и Симона Халеп поменялись местами. Румынка находится в опасной близости от вылета из топ-10, Крейчикова отстает всего на 2 очка.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то Калинина продолжает обновлять личные рекорды. В новой редакции мирового рейтинга Ангелина расположилась на 80-й строчке. Также свой лучший результат повторила Марта Костюк (65-е место). Элина пока еще Свитолина осталась на шестой строчке, Даяна Ястремская опустилась на две позиции, а Катерина Козлова добавила 13 позиций.
Украинки в рейтинге WTA
В чемпионской гонке Крейчикова уже вторая, она обошла Арину Соболенко. Свитолина замыкает топ-20 и имеет все меньше шансов отобраться на Итоговый турнир.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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