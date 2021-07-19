Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Речь о переносе матча с Мариуполем не идет»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал информацию о том, что в команде много заболевших коронавирусом как среди футболистов, так и тренеров.
«На эту тему что-то более конкретное можно будет сказать после вечерней тренировки. Хотя, как мне известно, количество ребят, которые чувствуют недомогание, сильно преувеличено. По крайней мере, я и мои помощники в строю. Вот почему пока речь о каком-то переносе стартового поединка с мариупольцами не идет», — отметил Бессмертный.
Чемпионат УПЛ по футболу должен стартовать противостоянием «Львова» и «Мариуполя» 23 июля.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Як казав відомий кіногерой: Кіна не буде!
ВІДЧУВАТИ нездужання і бути зараженим -- різні речі.
Якщо ті, що заражені нічого не відчувають і тренуються з іншими -- то все...
Як казав відомий кіногерой: Кіна не буде!
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