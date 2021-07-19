Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Речь о переносе матча с Мариуполем не идет»

Наставник «Львова» прокомментировал ситуацию с заболевшими в команде

  • 19.07.2021 17:50
  • 398 просмотров
  • 2 комментария
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Речь о переносе матча с Мариуполем не идет»
© ФК Львов

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал информацию о том, что в команде много заболевших коронавирусом как среди футболистов, так и тренеров.

«На эту тему что-то более конкретное можно будет сказать после вечерней тренировки. Хотя, как мне известно, количество ребят, которые чувствуют недомогание, сильно преувеличено. По крайней мере, я и мои помощники в строю. Вот почему пока речь о каком-то переносе стартового поединка с мариупольцами не идет», — отметил Бессмертный.

Чемпионат УПЛ по футболу должен стартовать противостоянием «Львова» и «Мариуполя» 23 июля.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 18:20
    0
    Им прививки не делали? Или они в Индии отдыхали?
    Ссылка
    Mister Ю
    online
      Mister Ю, 19.07.2021 18:14
    0
    То він не розуміє?...
    ВІДЧУВАТИ нездужання і бути зараженим -- різні речі.
    Якщо ті, що заражені нічого не відчувають і тренуються з іншими -- то все...
    Як казав відомий кіногерой: Кіна не буде!
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 18:20
    0
    Им прививки не делали? Или они в Индии отдыхали?
    Ссылка
    Mister Ю
    online
      Mister Ю, 19.07.2021 18:14
    0
    То він не розуміє?...
    ВІДЧУВАТИ нездужання і бути зараженим -- різні речі.
    Якщо ті, що заражені нічого не відчувають і тренуються з іншими -- то все...
    Як казав відомий кіногерой: Кіна не буде!
    Ссылка
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