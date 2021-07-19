Лассина ТРАОРЕ: «23-й номер выбрал потому, что под ним играл Джордан»

Форвард «Шахтера» рассказал, почему выбрал 23-й игровой номер

  • 19.07.2021 17:23
  • 503 просмотра
  • 1 комментарий
Лассина ТРАОРЕ: «23-й номер выбрал потому, что под ним играл Джордан»
© ФК Шахтер

Нападающий сборной Буркина-Фасо и «Шахтера» объяснил, почему выбрал 23 номер и рассказал о своих кумирах.

«На самом деле, изначально я хотел играть под номером 2, потому что под этим номером я выступаю за свою национальную команду. Но, когда я перешел в «Аякс», мне предложили 23 и 11. Я выбрал 23, потому что это номер легендарного баскетболиста Майкла Джордана»

«Дидье Дрогба был моим идолом, как и Самуэль Это'О, но на сегодняшний день лучшим форвардом в мире является Роберт Левандовски. Это топ-форвард, и я хотел бы быть на него похожим. Также Карим Бензема мне очень импонирует», - сказал Траоре на презентации игроков «Шахтера».

Лассина Траоре: что нужно знать о новом форварде Шахтера

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.07.2021 18:23
    0
    но на сегодняшний день лучшим форвардом в мире является Роберт Левандовски. Это топ-форвард, и я хотел бы быть на него похожим.
    ---------------
    А я то думаю, кого он мне напоминает.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.07.2021 18:23
    0
    но на сегодняшний день лучшим форвардом в мире является Роберт Левандовски. Это топ-форвард, и я хотел бы быть на него похожим.
    ---------------
    А я то думаю, кого он мне напоминает.
    Ссылка
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