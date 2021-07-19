Лассина ТРАОРЕ: «23-й номер выбрал потому, что под ним играл Джордан»

Нападающий сборной Буркина-Фасо и «Шахтера» объяснил, почему выбрал 23 номер и рассказал о своих кумирах.

«На самом деле, изначально я хотел играть под номером 2, потому что под этим номером я выступаю за свою национальную команду. Но, когда я перешел в «Аякс», мне предложили 23 и 11. Я выбрал 23, потому что это номер легендарного баскетболиста Майкла Джордана»

«Дидье Дрогба был моим идолом, как и Самуэль Это'О, но на сегодняшний день лучшим форвардом в мире является Роберт Левандовски. Это топ-форвард, и я хотел бы быть на него похожим. Также Карим Бензема мне очень импонирует», - сказал Траоре на презентации игроков «Шахтера».

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