ПЕДРИНЬО: «Я второй Неймар? Хочу быть первым Педриньо»

Новичок «Шахтера» ответил на вопросы журналистов

  • 19.07.2021 17:06
  • 1340 просмотров
  • 7 комментариев
ПЕДРИНЬО: «Я второй Неймар? Хочу быть первым Педриньо»
© ФК Шахтер. Педриньо

В «Шахтере» бразильский полузащитник, перешедший из «Бенфики», будет выступать под 38-м номером.

– Почему выбрал такой необычный номер? Подобные выбирают молодые игроки.
– Я начал играть под этим номером в профессиональном футболе, с этими цифрами связаны хорошие воспоминания. Постараюсь пронести его через всю жизнь и выбирать во всех клубах, где буду выступать, если представится такая возможность.

– Педриньо – прозвище? В честь кого решил взять именно такое прозвище и не использовать реальное имя?
– Моего отца зовут Педро, потому мы часто шутили. В португальском, когда речь о чем-то большом, добавляется окончание -ао, и он был Педрао, а я – Педриньо. Так что в детстве привязалось.

– В «Коринтиансе» ты играл с Жадсоном. Он рассказывал что-то о «Шахтере»? Когда получил предложение из клуба, обращался к нему за советом, может, и к Майкону или Сидклею?
– Да, когда я получил предложение от «Шахтера», поговорил с Жадсоном. С ним было приятно играть. После предложения отправил ему СМС, мы пообщались. Также отправлял сообщение Майкону. Ребята передали мне наилучшую информацию о «Шахтере», я обрадовался, что те, кто играет тут или в прошлом прошел через клуб, дали такие отзывы, успокоился и понял, что буду здесь очень успешным.

– Как иностранцу с чем нестандартным уже довелось столкнуться в Украине, что удивило? На кого равнялся в детстве и с кем из футболистов можешь сравнить себя по позиции и стилю игры?
– Пока никаких казусов со мной не происходило, ведь в Украине недолго пробыл, так как почти все время мы были на сборах в Австрии. Мой кумир – Месси, тот человек, на которого нужно равняться. Не зря он один из лучших в мире. Я стараюсь всегда следить за всеми его играми и выполнять такие же финты, к тому же он, как и я, левша. Может, когда-то дорасту до такого уровня.

– Лучше быть левшой и играть на правом фланге или место левшей на левом фланге?
– Думаю, быть левшой и играть справа. Так у тебя есть больше вариантов, возможностей отдать точную передачу в разные зоны.

– Правая нога у тебя не только для ходьбы?
– Нет, конечно же! Мы отрабатываем абсолютно все, потому постараемся удивлять с обеих ног.

– Кто из бразильцев «Шахтера» больше остальных помогает с адаптацией в Украине? Какие задачи ставишь перед собой и перед командой на этот сезон?
– Как уже говорил Марлон, в «Шахтере» очень хороший коллектив, все помогают тем или иным образом. Честно скажу, что не только бразильцы, но украинцы приняли нас наилучшим образом и помогают в адаптации. Чувствуем себя абсолютно спокойно и уверенно, потому что знаем, что в любой момент можем попросить помощи, и ребята откликнутся. Как и каждый футболист, я хочу побеждать, добывать титулы. С другой стороны, мы не хотим добывать победы любым способом, а хотим играть красиво, чтобы болельщики были полностью удовлетворены футболом.

– Вопрос от болельщиков: португальские журналисты окрестили тебя «вторым Неймаром». Нравится ли тебе такое определение или лучше быть «первым Педриньо»?
– Хочу быть первым Педриньо! Конечно же, мы все знаем, кто такой Неймар и что он может. Он вдохновляет всех нас, но, честно говоря, хочу оставить свое имя в истории. Постараюсь показать что-то экстраординарное, красивую игру, добыть много побед и титулов, чтобы стать первым Педриньо.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    ALM
    online
      ALM, 19.07.2021 18:22
    0
    Станет третьим Гомесом.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.07.2021 18:10
    +1
    ENJOY--, 19.07.2021 17:48
    Ваганович, ты?!
    Педриньо и его команда. Звучит?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 19.07.2021 17:48
    -2
    Bolshoi, 19.07.2021 17:37
    Пётр первый создал Петроград, а что создаст Педриньо первый?
    Ваганович, ты?!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.07.2021 17:44
    +1
    Пердеть не играть.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.07.2021 17:37
    -2
    Пётр первый создал Петроград, а что создаст Педриньо первый?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.07.2021 17:32
    -6
    А Педриньо первый, можно написать?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.07.2021 17:31
    -5
    А Педриньо первый, можно написать?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.07.2021 18:10
    +1
    ENJOY--, 19.07.2021 17:48
    Ваганович, ты?!
    Педриньо и его команда. Звучит?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.07.2021 17:44
    +1
    Пердеть не играть.
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 19.07.2021 18:22
    0
    Станет третьим Гомесом.
    Ссылка
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