Шахтер 5-й раз сыграет против команд из Бельгии на стадии плей-офф

Соперником «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов-2021/22 стал «Генк». «Горняки» ранее четырежды встречались с бельгийскими командами на стадии плей-офф. В сезоне-1995/96 «оранжево-черные» в 1/16-й Кубка кубков уступили «Брюгге». Не смогли дончане пройти черно-синих и в третьем раунде квалификации ЛЧ-2002/03. Но спустя два года «Шахтер» таки сумел на той же стадии взять верх на «Брюгге».

А в сезоне-2015/16 горняки обыграли «Андерлехт» в 1/16-й Лиги Европы. Всего оранжево-черные провели с клубами из Бельгии 12 матчей, одержав при этом в общей сложности 6 побед и потерпев всего одно поражение. В свою очередь «Генк» отпраздновал две виктории в поединках с «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы-2013/14 - 1:0 в гостях и 3:1 дома.

«Шахтер» против Бельгии в еврокубках - 12 игр: +6=4-1, 27-12

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1995/96 КК 1/16 Брюгге 0:1 (г) 1:1 (д) 2002/03 ЛЧ КР3 Брюгге 1:1 (д) 1:1, п. 1:4 (г) 2004/05 ЛЧ КР3 Брюгге 4:1 (д) 2:2 (г) 2009/10 ЛЕ ГТ Брюгге 4:1 (г) 0:0 (д) 2015/16 ЛЕ 1/8 Андерлехт 3:1 (д) 1:0 (г) 2016/17 ЛЕ ГТ Гент 5:0 (д) 5:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.