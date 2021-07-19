Шахтер 5-й раз сыграет против команд из Бельгии на стадии плей-офф

Соперником «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов-2021/22 стал «Генк». «Горняки» ранее четырежды встречались с бельгийскими командами на стадии плей-офф. В сезоне-1995/96 «оранжево-черные» в 1/16-й Кубка кубков уступили «Брюгге». Не смогли дончане пройти черно-синих и в третьем раунде квалификации ЛЧ-2002/03. Но спустя два года «Шахтер» таки сумел на той же стадии взять верх на «Брюгге».
А в сезоне-2015/16 горняки обыграли «Андерлехт» в 1/16-й Лиги Европы. Всего оранжево-черные провели с клубами из Бельгии 12 матчей, одержав при этом в общей сложности 6 побед и потерпев всего одно поражение. В свою очередь «Генк» отпраздновал две виктории в поединках с «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы-2013/14 - 1:0 в гостях и 3:1 дома.
«Шахтер» против Бельгии в еврокубках - 12 игр: +6=4-1, 27-12
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1995/96
|
КК
|
1/16
|
Брюгге
|
0:1 (г)
|
1:1 (д)
|
2002/03
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге
|
1:1 (д)
|
1:1, п. 1:4 (г)
|
2004/05
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге
|
4:1 (д)
|
2:2 (г)
|
2009/10
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Брюгге
|
4:1 (г)
|
0:0 (д)
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/8
|
Андерлехт
|
3:1 (д)
|
1:0 (г)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Гент
|
5:0 (д)
|
5:3 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
Источник — Sport.ua
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Разница 27:12.
Отцепим конкурентов!!!
5/5
11 Украина (в следующем сезоне у Украины -8.000) 28.400 5/5 .
12 Бельгия ( в следующем сезоне -2.600) 24.800 5/5
Два вылета есть от бельгийцев
Разница 27:12.
Отцепим конкурентов!!!
5/5
11 Украина (в следующем сезоне у Украины -8.000) 28.400 5/5 .
12 Бельгия ( в следующем сезоне -2.600) 24.800 5/5
Два вылета есть от бельгийцев
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