Шахтер 5-й раз сыграет против команд из Бельгии на стадии плей-офф

«Горняки» ранее дважды проходили бельгийский барьер

  • 19.07.2021 16:59
  • 2753 просмотра
  • 5 комментариев
Шахтер 5-й раз сыграет против команд из Бельгии на стадии плей-офф
© ФК Шахтер

Соперником «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов-2021/22 стал «Генк». «Горняки» ранее четырежды встречались с бельгийскими командами на стадии плей-офф. В сезоне-1995/96 «оранжево-черные» в 1/16-й Кубка кубков уступили «Брюгге». Не смогли дончане пройти черно-синих и в третьем раунде квалификации ЛЧ-2002/03. Но спустя два года «Шахтер» таки сумел на той же стадии взять верх на «Брюгге».

А в сезоне-2015/16 горняки обыграли «Андерлехт» в 1/16-й Лиги Европы. Всего оранжево-черные провели с клубами из Бельгии 12 матчей, одержав при этом в общей сложности 6 побед и потерпев всего одно поражение. В свою очередь «Генк» отпраздновал две виктории в поединках с «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы-2013/14 - 1:0 в гостях и 3:1 дома.

«Шахтер» против Бельгии в еврокубках - 12 игр: +6=4-1, 27-12

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

1995/96

КК

1/16

Брюгге

0:1 (г)

1:1 (д)

2002/03

ЛЧ

КР3

Брюгге

1:1 (д)

1:1, п. 1:4 (г)

2004/05

ЛЧ

КР3

Брюгге

4:1 (д)

2:2 (г)

2009/10

ЛЕ

ГТ

Брюгге

4:1 (г)

0:0 (д)

2015/16

ЛЕ

1/8

Андерлехт

3:1 (д)

1:0 (г)

2016/17

ЛЕ

ГТ

Гент

5:0 (д)

5:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 18:18
    0
    Ни о чём. Мы не знаем Шахтёр Зебры вообще!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.07.2021 18:09
    -1
    Минулого року Динамо пройшло спочатку голандців, а потім бельгійців. Буде цього року свого роду дежавю. Тільки спершу бельгійці, а потім Голандці (ПСВ)... Цікаво на Шахтар під керівництвом макаронника подивитися на фоні неукраїнських команд...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.07.2021 17:38
    0
    Технически 1 поражение, потом серия 6,5,0 .
    Разница 27:12.
    Отцепим конкурентов!!!
    5/5
    11 Украина (в следующем сезоне у Украины -8.000) 28.400 5/5 .
    12 Бельгия ( в следующем сезоне -2.600) 24.800 5/5
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.07.2021 17:29
    0
    Fangold, 19.07.2021 17:15
    25 років без поразок бельгійцям, цікаво
    Ну как сказать...
    Два вылета есть от бельгийцев
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.07.2021 17:15
    0
    25 років без поразок бельгійцям, цікаво
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 18:18
    0
    Ни о чём. Мы не знаем Шахтёр Зебры вообще!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.07.2021 17:38
    0
    Технически 1 поражение, потом серия 6,5,0 .
    Разница 27:12.
    Отцепим конкурентов!!!
    5/5
    11 Украина (в следующем сезоне у Украины -8.000) 28.400 5/5 .
    12 Бельгия ( в следующем сезоне -2.600) 24.800 5/5
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.07.2021 17:29
    0
    Fangold, 19.07.2021 17:15
    25 років без поразок бельгійцям, цікаво
    Ну как сказать...
    Два вылета есть от бельгийцев
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.07.2021 17:15
    0
    25 років без поразок бельгійцям, цікаво
    Ссылка
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