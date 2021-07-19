ФОТО. Коваленко отдыхает в Бергамо

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко отдыхает в Бергамо, набираясь сил перед новым сезоном.
Фото с лодочной прогулки Виктор опубликовал в Instagram.
Ранее сообщалось, что Коваленко тренируется отдельно от основного состава «Аталанты».
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Источник — Instagram
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