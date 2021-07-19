ФОТО. Коваленко отдыхает в Бергамо

Украинский хавбек «Аталанты» набирается сил перед новым сезоном

  • 19.07.2021 15:46
  • 1942 просмотра
  • 6 комментариев
ФОТО. Коваленко отдыхает в Бергамо
© Instagram. Виктор Коваленко

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко отдыхает в Бергамо, набираясь сил перед новым сезоном.

Фото с лодочной прогулки Виктор опубликовал в Instagram.

Ранее сообщалось, что Коваленко тренируется отдельно от основного состава «Аталанты».

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    kolezey-2
    online
      kolezey-2, 19.07.2021 16:47
    0
    вон оно как,девочки уже не нужны ?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.07.2021 16:44
    0
    Отдыхает от чего?
    От лавочки?
    А потом наша сборная вечно уставшие...
    Ссылка
    Forward_dd
    online
      Forward_dd, 19.07.2021 16:40
    0
    Bolshoi, 19.07.2021 16:33
    Вместо того чтобы тренироваться, он с пацанами развлекается. Теперь понятно почему его к команде не допускают.
    ему 24 часа в сутки тренироваться?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.07.2021 16:33
    -2
    Вместо того чтобы тренироваться, он с пацанами развлекается. Теперь понятно почему его к команде не допускают.
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 19.07.2021 16:16
    +2
    Мы с Полканом на границе)
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 19.07.2021 16:01
    +2
    Буратіно з Бергамо ))
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 19.07.2021 16:16
    +2
    Мы с Полканом на границе)
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 19.07.2021 16:01
    +2
    Буратіно з Бергамо ))
    Ссылка
    kolezey-2
    online
      kolezey-2, 19.07.2021 16:47
    0
    вон оно как,девочки уже не нужны ?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.07.2021 16:44
    0
    Отдыхает от чего?
    От лавочки?
    А потом наша сборная вечно уставшие...
    Ссылка
    Forward_dd
    online
      Forward_dd, 19.07.2021 16:40
    0
    Bolshoi, 19.07.2021 16:33
    Вместо того чтобы тренироваться, он с пацанами развлекается. Теперь понятно почему его к команде не допускают.
    ему 24 часа в сутки тренироваться?
    Ссылка
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