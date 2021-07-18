Коваленко тренируется отдельно от основного состава Аталанты

Причина неизвестна

  • 18.07.2021 15:59
  • 746 просмотров
  • 6 комментариев
Коваленко тренируется отдельно от основного состава Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко продолжает тренироваться отдельно от основного состава команды.
 
Также вне основной группы проводят тренировочные занятия защитник Ханс Хатебур и нападающий Сам Ламмерс.
 
Отметим, что Коваленко травмировался в концовке прошлого сезона и не поехал со сборной Украины на Евро-2020.
 
Ранее сообщалось, что его могут отдать в аренду в «Эмполи».

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(3 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 16:37
    0
    New Zealander, 18.07.2021 16:35
    По крайнее мерее человек добился того, что представляет топ клуб итальянского чемпионата.
    Где он его представляет, в раздевалке? Его даже к команде не допускают.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 18.07.2021 16:35
    -2
    Bolshoi, 18.07.2021 16:28
    Не, звезда у нас одна, Коваленко.
    По крайнее мерее человек добился того, что представляет топ клуб итальянского чемпионата.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 16:28
    +1
    New Zealander, 18.07.2021 16:24
    Я когда-то думал что скорее Супряга перейдёт в серию А, чем Коваленко. Но как же я ошибался. Каряга оказался очередным провалом академии Динамо.
    Не, звезда у нас одна, Коваленко.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 18.07.2021 16:24
    -4
    Я когда-то думал что скорее Супряга перейдёт в серию А, чем Коваленко. Но как же я ошибался. Каряга оказался очередным провалом академии Динамо.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.07.2021 16:19
    +1
    Пик дна работы кротоакадемии
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 18.07.2021 16:12
    +3
    сенсационная новость!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 18.07.2021 16:12
    +3
    сенсационная новость!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 16:28
    +1
    New Zealander, 18.07.2021 16:24
    Я когда-то думал что скорее Супряга перейдёт в серию А, чем Коваленко. Но как же я ошибался. Каряга оказался очередным провалом академии Динамо.
    Не, звезда у нас одна, Коваленко.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 18.07.2021 16:19
    +1
    Пик дна работы кротоакадемии
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 18.07.2021 16:37
    0
    New Zealander, 18.07.2021 16:35
    По крайнее мерее человек добился того, что представляет топ клуб итальянского чемпионата.
    Где он его представляет, в раздевалке? Его даже к команде не допускают.
    Ссылка
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