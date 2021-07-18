Коваленко тренируется отдельно от основного состава Аталанты

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко продолжает тренироваться отдельно от основного состава команды.



Также вне основной группы проводят тренировочные занятия защитник Ханс Хатебур и нападающий Сам Ламмерс.



Отметим, что Коваленко травмировался в концовке прошлого сезона и не поехал со сборной Украины на Евро-2020.



Ранее сообщалось, что его могут отдать в аренду в «Эмполи».