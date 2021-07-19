Краматорск намерен подписать двух воспитанников Шахтера

Крайний защитник Дмитрий Прокопчук и опорный полузащитник Павел Шушко с большой долей вероятности начнут новый сезон в составе «Краматорска». Выпускники академии донецкого «Шахтера» приняли участие в контрольном матче с «Металлистом» (2:2).

В минувшем сезоне оба футболиста защищали цвета «Мариуполя». 20-летний Прокопчук провел 18 матчей за молодежный состав команды. 21-летний Шушко сыграл 21 матч и забил один мяч за дубль приазовцев, также в его активе один поединок за первую команду клуба.

«Краматорск» по итогам минувшего сезона занял 12-е место в Первой лиге (тогда команда выступала под названием «Авангард»). В 1-м туре нового чемпионата команда Алексея Городова 24 июля сыграет на выезде с «Горняком-Спорт».