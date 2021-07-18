Металлист
2 : 2
Краматорск
18.07.2021, FT

Металлист не смог обыграть Краматорск

Товарищеский поединок завершился результативной ничьей

  • 18.07.2021 20:06
  • 1003 просмотра
  • 7 комментариев
Металлист не смог обыграть Краматорск
© ФК Металлист

В воскресенье, 18 июля, состоялся товарищеский матч, в котором харьковский «Металлист» сыграл вничью с «Краматорском» (2:2).

В составе «Металлиста» забитыми мячами отметились Порох и Риаскос.

«Металлист» — «Краматорск» — 2:2
Голы: Порох, 6, Риаскос, 24 — Резепов, 1, Гуничев, 89

«Металлист»: Рыбка, Люлька (Цуриков, 61), Мизюк, Порох, Шопин (Шамич, 61), Банада (Стрижак, 46), Поступаленко (Демченко, 76), Балули (Белый, 46), Нехтий (Пыско, 61), Риаскос (Рязанцев, 46), Фомин (к) (Жо, 46). Запасные: Бубенцов, Денчук, Сарапий, Федорив.
«Краматорск»: Поспелов (Якубенко, 46), Агапов, игрок на просмотре (игрок на просмотре, 69), Сафонов, Козлов (Куканов, 57), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 69), Дорошенко (к), Резепов (Трояновский, 46), игрок на просмотре, Коробка (Гуничев, 57), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46).
Предупреждения: Шопин, 14 — игрок на просмотре, 24; игрок на просмотре, 65.

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Источник — ФК Металлист

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex Wel
    online
      Alex Wel, 18.07.2021 21:01
    0
    За своим чугуноварцем из Александровска следи.
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
      Metall86Kh, 18.07.2021 20:58
    0
    Так Металл пол основы убрал, чтобы их не поломали раньше чем начала чемпионата и правильно сделали зачем открывать все карты особенно играя против команды с одной лиги!!!
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 18.07.2021 20:33
    -2
    Откуда этот Лист? Из Мерефы или Чугуева?
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 18.07.2021 20:31
    +1
    zzg77, 18.07.2021 20:20
    Тю, а я думал Металлист Лигу Чемпионов возьмёт!!!!!
    Ну и дурак.
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 18.07.2021 20:31
    +3
    zzg77, 18.07.2021 20:20
    Тю, а я думал Металлист Лигу Чемпионов возьмёт!!!!!
    Мозги себе возьми для того, чтобы думать.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 18.07.2021 20:30
    0
    zzg77, 18.07.2021 20:20
    Тю, а я думал Металлист Лигу Чемпионов возьмёт!!!!!
    надо было им и дальше громить вторую лигу, Краматорск - неоправданные риск для пиара....
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.07.2021 20:20
    0
    Тю, а я думал Металлист Лигу Чемпионов возьмёт!!!!!
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 18.07.2021 20:31
    +3
    zzg77, 18.07.2021 20:20
    Тю, а я думал Металлист Лигу Чемпионов возьмёт!!!!!
    Мозги себе возьми для того, чтобы думать.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 18.07.2021 20:31
    +1
    zzg77, 18.07.2021 20:20
    Тю, а я думал Металлист Лигу Чемпионов возьмёт!!!!!
    Ну и дурак.
    Ссылка
    Alex Wel
    online
      Alex Wel, 18.07.2021 21:01
    0
    За своим чугуноварцем из Александровска следи.
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
      Metall86Kh, 18.07.2021 20:58
    0
    Так Металл пол основы убрал, чтобы их не поломали раньше чем начала чемпионата и правильно сделали зачем открывать все карты особенно играя против команды с одной лиги!!!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 18.07.2021 20:30
    0
    zzg77, 18.07.2021 20:20
    Тю, а я думал Металлист Лигу Чемпионов возьмёт!!!!!
    надо было им и дальше громить вторую лигу, Краматорск - неоправданные риск для пиара....
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.07.2021 20:20
    0
    Тю, а я думал Металлист Лигу Чемпионов возьмёт!!!!!
    Ссылка
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