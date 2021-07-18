Металлист не смог обыграть Краматорск

В воскресенье, 18 июля, состоялся товарищеский матч, в котором харьковский «Металлист» сыграл вничью с «Краматорском» (2:2).

В составе «Металлиста» забитыми мячами отметились Порох и Риаскос.

«Металлист» — «Краматорск» — 2:2

Голы: Порох, 6, Риаскос, 24 — Резепов, 1, Гуничев, 89

«Металлист»: Рыбка, Люлька (Цуриков, 61), Мизюк, Порох, Шопин (Шамич, 61), Банада (Стрижак, 46), Поступаленко (Демченко, 76), Балули (Белый, 46), Нехтий (Пыско, 61), Риаскос (Рязанцев, 46), Фомин (к) (Жо, 46). Запасные: Бубенцов, Денчук, Сарапий, Федорив.

«Краматорск»: Поспелов (Якубенко, 46), Агапов, игрок на просмотре (игрок на просмотре, 69), Сафонов, Козлов (Куканов, 57), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 69), Дорошенко (к), Резепов (Трояновский, 46), игрок на просмотре, Коробка (Гуничев, 57), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46).

Предупреждения: Шопин, 14 — игрок на просмотре, 24; игрок на просмотре, 65.