Металлист – Краматорск 2:2. Порох забил в свои и чужие. Видео голов и обзор

В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата Первой лиги харьковский «Металлист» не сумел обыграть «Краматорск» (2:2).
«Металлист» – «Краматорск» – 2:2
Голы: Порох, 1, автогол (0:1), Порох, 6 (1:1), Риаскос, 24 (2:1), Гуничев, 89 (2:2).
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Источник — ФК Металлист
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