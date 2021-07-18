Металлист
2 : 2
Краматорск
18.07.2021, FT

Металлист – Краматорск 2:2. Порох забил в свои и чужие. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Харькове

  • 18.07.2021 23:12
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Металлист – Краматорск 2:2. Порох забил в свои и чужие. Видео голов и обзор
© ФК Металлист

В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата Первой лиги харьковский «Металлист» не сумел обыграть  «Краматорск» (2:2).

«Металлист» – «Краматорск» – 2:2

Голы: Порох, 1, автогол (0:1), Порох, 6 (1:1), Риаскос, 24 (2:1), Гуничев, 89 (2:2).

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Источник — ФК Металлист

(2 голоса)

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Комментарии
    Alexander Romanchenko
    online
      Alexander Romanchenko, 19.07.2021 00:09
    0
    Порох забил,а Зеленский вот никак...
    Ссылка
    Alexander Romanchenko
    online
      Alexander Romanchenko, 19.07.2021 00:09
    0
    Порох забил,а Зеленский вот никак...
    Ссылка
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