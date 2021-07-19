Рух планирует проводить домашние матчи на стадионе Динамо

Футбольный клуб «Рух» намерен проводить домашние матчи чемпионата Украины на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Львовский клуб обратился с соответствующей просьбой к киевлянам, на что получил согласие.

Письмо-обращение «Руха»

Письмо-ответ «Динамо»

Напомним, «Рух» планировал проводить домашние матчи на стадионе «Украина», однако он не получил необходимую для этого третью категорию от УАФ во время аттестации. Клуб Григория Козловского хотел временного играть в Тернополе до того времени, пока не устранит все недостатки «Украины», чтобы проводить свои домашние матчи там.