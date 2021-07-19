Рух планирует проводить домашние матчи на стадионе Динамо

Львовский клуб договорился с киевлянами

  • 19.07.2021 09:59
  • 2450 просмотров
  • 13 комментариев
Рух планирует проводить домашние матчи на стадионе Динамо
© ФК Рух

Футбольный клуб «Рух» намерен проводить домашние матчи чемпионата Украины на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Львовский клуб обратился с соответствующей просьбой к киевлянам, на что получил согласие.

Письмо-обращение «Руха»

Письмо-ответ «Динамо»

Напомним, «Рух» планировал проводить домашние матчи на стадионе «Украина», однако он не получил необходимую для этого третью категорию от УАФ во время аттестации. Клуб Григория Козловского хотел временного играть в Тернополе до того времени, пока не устранит все недостатки «Украины», чтобы проводить свои домашние матчи там.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рух Львов

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 10:42
    0
    Одне радує... Грицько вже передумав вмирати!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 10:30
    +1
    Перевищив Гриць свою значимість, корона виросла... Це у Львові ти князьок, який бєзпрєдєльнічати може... Для дяді з Києва ти блоха істерична... Не більше і не менше!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 10:27
    -3
    Павелко звичайно тут не правий в цьому питанні... Але Козловський реально виглядає тут, як істеричка, яку їб....ь, а вона тільки пихтить істерично на самоті але і ноги розложує справно Ото Гриць через свою емоційність посміховиськом виглядає...Блогер...
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 10:25
    -6
    PFCLviv, 19.07.2021 10:23
    То не УПЛ, а якась ліга м. Києва...
    Але бардак розвели!
    Надо Карпаты перевезти на Банникова. Давайте рехверендум по Лембергу.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 10:23
    -4
    То не УПЛ, а якась ліга м. Києва...
    Але бардак розвели!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.07.2021 10:20
    +1
    А смысл. Эти же передасты сказали - либо арена львив - либо нах. Нагибалы конченые в уаф
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 10:19
    -4
    Уті путі...
    А де Грицькова принциповість... Зніму команду, краще вмерти...циркач!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.07.2021 10:15
    +2
    красавцы! колбасу федерации без сала за щеку, а не нагибон Козловского!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.07.2021 10:14
    +3
    Киев превращается в пристанище для бомжей и местечковых аферистов
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 10:13
    -5
    Maks23, 19.07.2021 10:06
    Динамо молодцы...надо как-то хоть бороться с федерацией...
    +6 в кармане)
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 19.07.2021 10:12
    -5
    Ну так с 2013-14 паломничество галицких в Киев стало обычным явлением.
    Но почему не Белая Церковь?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.07.2021 10:08
    +2
    Все Суркис Козловского купил
    А так конечно молодцы
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 19.07.2021 10:06
    +3
    Динамо молодцы...надо как-то хоть бороться с федерацией...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.07.2021 10:14
    +3
    Киев превращается в пристанище для бомжей и местечковых аферистов
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 19.07.2021 10:06
    +3
    Динамо молодцы...надо как-то хоть бороться с федерацией...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.07.2021 10:15
    +2
    красавцы! колбасу федерации без сала за щеку, а не нагибон Козловского!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.07.2021 10:08
    +2
    Все Суркис Козловского купил
    А так конечно молодцы
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 10:30
    +1
    Перевищив Гриць свою значимість, корона виросла... Це у Львові ти князьок, який бєзпрєдєльнічати може... Для дяді з Києва ти блоха істерична... Не більше і не менше!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.07.2021 10:20
    +1
    А смысл. Эти же передасты сказали - либо арена львив - либо нах. Нагибалы конченые в уаф
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.07.2021 10:42
    0
    Одне радує... Грицько вже передумав вмирати!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности