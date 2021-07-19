Ангелина КАЛИНИНА: «В финале не смогла показать свой лучший теннис»

Украинская теннисистка – о поражении от Юлии Путинцевой

  • 19.07.2021 05:40
  • 292 просмотра
  • 0 комментариев
Ангелина КАЛИНИНА: «В финале не смогла показать свой лучший теннис»
© БТУ. Ангелина Калинина

24-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана в дебютном для себя финале турнира WTA-250 в Будапеште:

«В первую очередь я хочу поздравить Юлию. Это была отличная неделя. Также хочу поблагодарить всех организаторов, которые в такое трудное время проводят турнир. Мы это ценим. Спасибо болбоям, сотрудникам турнира за то, что делаете наше пребывание тут комфортным. Я довольна этой неделей, но, к сожалению, сегодня я не показала свой лучший теннис.

Спасибо зрителям, что пришли поболеть, я надеюсь, что приеду сюда и в следующем году. Помешала ли мне сегодня усталость, так как я играла третью неделю подряд? Нет, я думаю, что дело в том, что Юлия сыграла просто здорово. Я старалась показать лучшее, что могла, но сегодня был не мой день», - сказала Калинина.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности