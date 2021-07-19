Ангелина КАЛИНИНА: «В финале не смогла показать свой лучший теннис»

24-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана в дебютном для себя финале турнира WTA-250 в Будапеште:

«В первую очередь я хочу поздравить Юлию. Это была отличная неделя. Также хочу поблагодарить всех организаторов, которые в такое трудное время проводят турнир. Мы это ценим. Спасибо болбоям, сотрудникам турнира за то, что делаете наше пребывание тут комфортным. Я довольна этой неделей, но, к сожалению, сегодня я не показала свой лучший теннис.

Спасибо зрителям, что пришли поболеть, я надеюсь, что приеду сюда и в следующем году. Помешала ли мне сегодня усталость, так как я играла третью неделю подряд? Нет, я думаю, что дело в том, что Юлия сыграла просто здорово. Я старалась показать лучшее, что могла, но сегодня был не мой день», - сказала Калинина.