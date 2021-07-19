Манчестер Юнайтед интересуется форвардом Реала

Нападающим мадридского «Реала» Винисиусом интересуется английский «Манчестер Юнайтед». «Сливочные» планируют мобилизовать средства для покупки французского форварда Килиана Мбаппе из ПСЖ.
Для достижения этой цели «Реалу» необходимо расстаться с рядом футболистов. В ближайшее время ожидается трансфер защитника Рафаэля Варана из Мадрида в «Юнайтед», после которого Винисиус также может покинуть клуб.
Перес планирует выручить с продажи нападающего не менее 68,5 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Испании бразилец провел в составе «сливочных» 35 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Источник — Mirror
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