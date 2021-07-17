Варан близок к трансферу в Манчестер Юнайтед за 50 млн евро

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» согласовали покупку 28-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.
Соглашение будет рассчитано до 2026 года, а зарплата футболиста составит 12 миллионов евро за сезон.
Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. Его контракт действует до конца сезона 2021/2022. В прошлом сезоне на счету Варана 2 гола в 41 матче за «Реал» во всех турнирах.
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Источник — Onda Cero
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