Варан близок к трансферу в Манчестер Юнайтед за 50 млн евро

Защитник «Реала» может продолжить карьеру в АПЛ

  • 17.07.2021 12:07
  • 557 просмотров
  • 0 комментариев
Варан близок к трансферу в Манчестер Юнайтед за 50 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» согласовали покупку 28-летнего француза за 50 миллионов евро. Сообщается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

Соглашение будет рассчитано до 2026 года, а зарплата футболиста составит 12 миллионов евро за сезон.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. Его контракт действует до конца сезона 2021/2022. В прошлом сезоне на счету Варана 2 гола в 41 матче за «Реал» во всех турнирах.

Читайте также: Почему Погба не уйдет из «Манчестер Юнайтед»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Onda Cero

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности