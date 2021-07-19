Рональд КУМАН: «Месси останется в Барселоне»

Наставник каталонцев – о будущем звездного аргентинца

  • 19.07.2021 02:20
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Рональд КУМАН: «Месси останется в Барселоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси, который продолжает оставаться в статусе свободного агента.

«Лео очень важен для нас. Мы надеемся, что соглашение будет достигнуто и что он сможет остаться здесь на долгие годы. Мне ясно, что Месси останется. Хотя любой в Барселоне сказал бы вам то же самое. Для меня он самый лучший футболист», - заявил Куман.

Ранее сообщалось, что Месси и «Барселона» договорились по новому контракту.

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Источник — AS

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