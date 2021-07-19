Минай набирает игроков. На просмотре – бывшие защитники Львова и Черноморца

Игорь Гончар и Виктор Лиховидько могут пополнить закарпатскую команду

  • 19.07.2021 00:37
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Минай набирает игроков. На просмотре – бывшие защитники Львова и Черноморца
© ФК Минай

Клуб УПЛ «Минай» продолжает набор и просмотр игроков.

Бывший защитник «Львова» Игорь Гончар находится на просмотре в «Минае». Последним клубом украинского защитника был «Пюник», который Гончар покинул в июне, проведя 13 матчей за армянскую команду (без забитых голов).

Также экс-защитник «Черноморца» Виктор Лиховидько пробует закрепиться в составе закарпатского клуба. Игрок находится в статусе свободного агента, поскольку покинул Черноморец в июле. В прошлом сезоне забил 6 голов в 25 матчах за «моряков».

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Источник — Sportarena

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