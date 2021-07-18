Вест Хэм повесил ценник на Ярмоленко

Английский клуб готов продать украинского футболиста за £2 миллиона

  • 18.07.2021 18:15
  • 6072 просмотра
  • 18 комментариев
Вест Хэм повесил ценник на Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Вест Хэм» готов продать 31-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко всего за £2 миллиона.

Футболистом активно интересуется турецкий «Фенербахче», переговоры между клубами идут. Сообщается, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что Ярмоленко не соответствует его требованиям. Также английский клуб хочет разгрузить свою зарплатную ведомость за счет украинца.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за £18 миллионов. Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.

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Источник — Football Insider

(22 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 18.07.2021 19:36
    -1
    После евро даже турки не хотят брать.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.07.2021 19:35
    +3
    Не настолько он плохой игрок каким его пытаются представить. Такой левой ноги вообще днём с огнём не сыщешь.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.07.2021 19:34
    +1
    Странно, что никто из аутсайдеров "топ-5" его не подберёт за эти деньги. Думаю, что Ярмола пошёл бы на снижение з/п чтобы ещё поиграть в нормальном чемпионате.
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    Mikola12
    online
      Mikola12, 18.07.2021 19:32
    -2
    Saar, 18.07.2021 18:40
    Он с кротовника Реал Лунина уже который год не знает куда спихнуть, даже 2 ляма никто не дает, а в Аталанте еще одно ржавое бревно-Коваленко, того даже Специя уже носом крутит🤣🤣🤣
    Дебил,МС продлил контракт с Фернандиньо,а ему уже 36 лет,вот что значит школа Шахтёра.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 18.07.2021 18:59
    +1
    bulba sumkin, 18.07.2021 18:25
    Ахаххаа) Знатно ВестХем с ним лоханулся))
    С Мойесом? Врядли - это как раз тот случай, когда уровень команды полностью соответствует уровню тренера. Две посредственности. И пусть никого не вводит в заблуждение выдающийся для ВХ прошлый сезон. Игры у команды не было - классическое бей-беги. В следующем сезоне опять будут болтаться во втором десятке. Большой ошибкой было переходить в эту команду.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 18:57
    -1
    Віталій Ткачук, 18.07.2021 18:53
    Це Мойес такий тренер. В нього колись з МЮ не склалося, хоч там склад був набагато крутіший. Якби не травми, то Ярмоленко в АПЛ 10 голів і 8 асистів видавав би стабільно.
    Если б нашёл свою команду, нашим не особо с этим везло всегда в апл
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    bulba sumkin
      bulba sumkin, 18.07.2021 18:55
    +2
    Saar, 18.07.2021 18:40
    Он с кротовника Реал Лунина уже который год не знает куда спихнуть, даже 2 ляма никто не дает, а в Аталанте еще одно ржавое бревно-Коваленко, того даже Специя уже носом крутит🤣🤣🤣
    А при чем тут Шахтер, Лунин и Реал? Или комплексы не дают о себе забыть?))
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 18.07.2021 18:53
    +2
    bulba sumkin, 18.07.2021 18:25
    Ахаххаа) Знатно ВестХем с ним лоханулся))
    Це Мойес такий тренер. В нього колись з МЮ не склалося, хоч там склад був набагато крутіший. Якби не травми, то Ярмоленко в АПЛ 10 голів і 8 асистів видавав би стабільно.
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 18.07.2021 18:48
    0
    Как говорится: бесплатно всегда сможем отдать
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 18:47
    -1
    Saar, 18.07.2021 18:40
    Он с кротовника Реал Лунина уже который год не знает куда спихнуть, даже 2 ляма никто не дает, а в Аталанте еще одно ржавое бревно-Коваленко, того даже Специя уже носом крутит🤣🤣🤣
    Чувачёк, у тебя серым веществом всё в порядке??
    Лунин никогда не был в Шахте. Ты хоть не позорься подобной глупостью.
    Я подозреваю, что ты такой-же алкаш, как Шпрот и Котофаня
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 18.07.2021 18:46
    +7
    Saar, 18.07.2021 18:40
    Он с кротовника Реал Лунина уже который год не знает куда спихнуть, даже 2 ляма никто не дает, а в Аталанте еще одно ржавое бревно-Коваленко, того даже Специя уже носом крутит🤣🤣🤣
    Лунин был в структуре Шахтёра? Вот это поворот🙄 я то лох думал что он с Днепра переходил в Зорю🤦‍♂️
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 18:45
    +2
    Реально игрок пару сезонов может неплохо попылить ещё и стоит копейки. А шо вы гоните на счёт него и цены если на Евро он был у наших лучший самый и это при уйме более раскрученных и дорогих игроков
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.07.2021 18:40
    -8
    Он с кротовника Реал Лунина уже который год не знает куда спихнуть, даже 2 ляма никто не дает, а в Аталанте еще одно ржавое бревно-Коваленко, того даже Специя уже носом крутит🤣🤣🤣
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 18.07.2021 18:34
    -4
    Подорожал!
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 18:30
    -9
    Мойесу нужно подать жалобу в спортивный арбитражный суд в Лозанне на Сурка за поставку некачественной голубой древесины
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 18.07.2021 18:25
    +1
    Ахаххаа) Знатно ВестХем с ним лоханулся))
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 18.07.2021 18:23
    -10
    Бывшие динамковцы уже по ценам секонд- хенда.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 18.07.2021 18:22
    +4
    Мдааа, вот это падение
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 18.07.2021 18:46
    +7
    Saar, 18.07.2021 18:40
    Он с кротовника Реал Лунина уже который год не знает куда спихнуть, даже 2 ляма никто не дает, а в Аталанте еще одно ржавое бревно-Коваленко, того даже Специя уже носом крутит🤣🤣🤣
    Лунин был в структуре Шахтёра? Вот это поворот🙄 я то лох думал что он с Днепра переходил в Зорю🤦‍♂️
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 18.07.2021 18:22
    +4
    Мдааа, вот это падение
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.07.2021 19:35
    +3
    Не настолько он плохой игрок каким его пытаются представить. Такой левой ноги вообще днём с огнём не сыщешь.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 18.07.2021 18:55
    +2
    Saar, 18.07.2021 18:40
    Он с кротовника Реал Лунина уже который год не знает куда спихнуть, даже 2 ляма никто не дает, а в Аталанте еще одно ржавое бревно-Коваленко, того даже Специя уже носом крутит🤣🤣🤣
    А при чем тут Шахтер, Лунин и Реал? Или комплексы не дают о себе забыть?))
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 18.07.2021 18:53
    +2
    bulba sumkin, 18.07.2021 18:25
    Ахаххаа) Знатно ВестХем с ним лоханулся))
    Це Мойес такий тренер. В нього колись з МЮ не склалося, хоч там склад був набагато крутіший. Якби не травми, то Ярмоленко в АПЛ 10 голів і 8 асистів видавав би стабільно.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.07.2021 18:45
    +2
    Реально игрок пару сезонов может неплохо попылить ещё и стоит копейки. А шо вы гоните на счёт него и цены если на Евро он был у наших лучший самый и это при уйме более раскрученных и дорогих игроков
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.07.2021 19:34
    +1
    Странно, что никто из аутсайдеров "топ-5" его не подберёт за эти деньги. Думаю, что Ярмола пошёл бы на снижение з/п чтобы ещё поиграть в нормальном чемпионате.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 18.07.2021 18:59
    +1
    bulba sumkin, 18.07.2021 18:25
    Ахаххаа) Знатно ВестХем с ним лоханулся))
    С Мойесом? Врядли - это как раз тот случай, когда уровень команды полностью соответствует уровню тренера. Две посредственности. И пусть никого не вводит в заблуждение выдающийся для ВХ прошлый сезон. Игры у команды не было - классическое бей-беги. В следующем сезоне опять будут болтаться во втором десятке. Большой ошибкой было переходить в эту команду.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 18.07.2021 18:25
    +1
    Ахаххаа) Знатно ВестХем с ним лоханулся))
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 18.07.2021 18:48
    0
    Как говорится: бесплатно всегда сможем отдать
    Ссылка
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