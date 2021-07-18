Вест Хэм повесил ценник на Ярмоленко

Лондонский «Вест Хэм» готов продать 31-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко всего за £2 миллиона.

Футболистом активно интересуется турецкий «Фенербахче», переговоры между клубами идут. Сообщается, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что Ярмоленко не соответствует его требованиям. Также английский клуб хочет разгрузить свою зарплатную ведомость за счет украинца.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года за £18 миллионов. Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.