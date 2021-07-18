ФОТО. Роналду похвастался своим Rolls-Royce

36-летний бомбардир туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду похвастался своей машиной.
«День принятия решения», — написал Роналду, комментируя свое фото рядом с автомобилем Rolls-Royce Ghost. Стоимость машины стартует от $314 тысяч.
Ранее сообщалось, что Криштиану намерен продлить контракт с «Ювентусом».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.