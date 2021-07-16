Роналду решил остаться в Ювентусе

Криштиану Роналду принял решение остаться в «Ювентусе» на следующий сезон. Он уже сообщил об этом руководству клуба.

Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Агент форварда, Жорже Мендеш, настаивает на продлении соглашения еще на один год.

Переговоры по поводу продления могут начаться после того, как из отпуска вернется президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Сам Роналду начнет подготовку к новому сезону 25 июля.

36-летний португалец выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 36 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020.