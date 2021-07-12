Роналду – лучший бомбардир Евро-2020

Португальцу хватило пяти забитых мячей

  • 12.07.2021 03:01
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Роналду – лучший бомбардир Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

36-летний нападающий «Ювентуса» забил пять мячей на чемпионате Старого континента, что принесло ему Золотую бутсу турнира.

Чех Патрик Шик также забил пять мячей, но у Роналду еще одна результативная передача.

Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории, обыграв Англию (1:1, 3:2 - по пенальти), для которой это был дебютный финал турнира.

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Источник — Sport.ua

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