Роналду – лучший бомбардир Евро-2020

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

36-летний нападающий «Ювентуса» забил пять мячей на чемпионате Старого континента, что принесло ему Золотую бутсу турнира.

Чех Патрик Шик также забил пять мячей, но у Роналду еще одна результативная передача.

Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории, обыграв Англию (1:1, 3:2 - по пенальти), для которой это был дебютный финал турнира.