Роналду – лучший бомбардир Евро-2020

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.
36-летний нападающий «Ювентуса» забил пять мячей на чемпионате Старого континента, что принесло ему Золотую бутсу турнира.
Чех Патрик Шик также забил пять мячей, но у Роналду еще одна результативная передача.
Италия стала чемпионом Европы второй раз в истории, обыграв Англию (1:1, 3:2 - по пенальти), для которой это был дебютный финал турнира.
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Источник — Sport.ua
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