Василий КОБИН: «У Селезнева еще есть порох в пороховницах»

Наставник «Миная» рассказал об опытном украинском нападающем

  • 18.07.2021 15:58
  • 510 просмотров
  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «У Селезнева еще есть порох в пороховницах»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился мнением о новичке команды — 35-летнем украинском форварде Евгении Селезневе.

— Кого из новичков вы бы выделили?
— Давайте без фамилий. К тому же только на следующей неделе мы начнем подписывать контракты.

— Даже о самом громком приобретении «Mиная» — экс-игроке национальной сборной Украины Евгении Селезневе — не удосужитесь сказать хотя бы несколько слов?
— Возможности Селезнева я хорошо знаю, и буду только рад, если он докажет, что есть порох в пороховницах. Тем более, что при удачном стечении обстоятельств Евгений может стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Впрочем, ради этой цели он и вернулся в Украину.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 18.07.2021 16:16
    0
    Севидов запретил фамилии называть?
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 18.07.2021 16:16
    0
    Севидов запретил фамилии называть?
    Ссылка
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