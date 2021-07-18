Василий КОБИН: «У Селезнева еще есть порох в пороховницах»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился мнением о новичке команды — 35-летнем украинском форварде Евгении Селезневе.

— Кого из новичков вы бы выделили?

— Давайте без фамилий. К тому же только на следующей неделе мы начнем подписывать контракты.

— Даже о самом громком приобретении «Mиная» — экс-игроке национальной сборной Украины Евгении Селезневе — не удосужитесь сказать хотя бы несколько слов?

— Возможности Селезнева я хорошо знаю, и буду только рад, если он докажет, что есть порох в пороховницах. Тем более, что при удачном стечении обстоятельств Евгений может стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Впрочем, ради этой цели он и вернулся в Украину.