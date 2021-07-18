Марченко узнал первого соперника на турнире ATP в Мексике

Украинский теннисист Илья Марченко (№156 ATP) на следующей неделе сыграет в основной сетке турнира ATP Tour 250 в Лос-Кабос (Мексика).



В первом круге основе украинец сразится против Петера Гойовчика (№131 ATP). В 2016 году немец обыграл украинца на турнире АТР в Галле.



Отметим, что в начале этой недели Марченко проиграл Кевину Андерсону на соревнованиях в Ньюпорте. Сегодня южноафриканец сыграет там в финале против американца Дженсона Бруксби.