Марченко узнал первого соперника на турнире ATP в Мексике

Илья стартует матчем против Петера Гойовчика из Германии

  • 18.07.2021 15:10
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Марченко узнал первого соперника на турнире ATP в Мексике
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№156 ATP) на следующей неделе сыграет в основной сетке турнира ATP Tour 250 в Лос-Кабос (Мексика).
 
В первом круге основе украинец сразится против Петера Гойовчика (№131 ATP). В 2016 году немец обыграл украинца на турнире АТР в Галле.
 
Отметим, что в начале этой недели Марченко проиграл Кевину Андерсону на соревнованиях в Ньюпорте. Сегодня южноафриканец сыграет там в финале против американца Дженсона Бруксби.

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Источник — Sport.ua

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