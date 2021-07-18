Херсонский Кристалл назначил нового главного тренера

Юрий Кулиш заменил на этом посту Вадима Евтушенко

  • 18.07.2021 14:50
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Херсонский Кристалл назначил нового главного тренера
© ФК Кубань. Юрий Кулиш

Юрий Кулиш пришел на смену Вадиму Евтушенко в херсонском «Кристалле».
 
57-летний специалист, известный по успешной работе в качестве ассистента Леонида Кучука в киевском «Арсенале», стал главным тренером команды Второй лиги.
 
Предыдущим клубом в тренерской карьере нового рулевого «Кристалла» был молдавский клуб «Динамо-Авто», в котором он на протяжении трех сезонов был помощником главного тренера Игоря Добровольского.
 
«Контракт с «Кристаллом» подписан сроком на один год. Передо мной стоит задача вывести обновленный коллектив, основу которого ныне составляют юные футболисты из U-19, на качественно новый уровень. С тем, чтобы в дальнейшем «Кристалл» стал боеспособной командой, готовой конкурировать за высокие места», – сказал Кулиш.
 
Роль ассистента Кулиша выполняет Алексей Якименко, с которым он в свое время играл в Николаеве. 

Ранее «Кристалл» назначил нового директора.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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