Херсонский Кристалл назначил нового главного тренера

Юрий Кулиш пришел на смену Вадиму Евтушенко в херсонском «Кристалле».



57-летний специалист, известный по успешной работе в качестве ассистента Леонида Кучука в киевском «Арсенале», стал главным тренером команды Второй лиги.



Предыдущим клубом в тренерской карьере нового рулевого «Кристалла» был молдавский клуб «Динамо-Авто», в котором он на протяжении трех сезонов был помощником главного тренера Игоря Добровольского.



«Контракт с «Кристаллом» подписан сроком на один год. Передо мной стоит задача вывести обновленный коллектив, основу которого ныне составляют юные футболисты из U-19, на качественно новый уровень. С тем, чтобы в дальнейшем «Кристалл» стал боеспособной командой, готовой конкурировать за высокие места», – сказал Кулиш.



Роль ассистента Кулиша выполняет Алексей Якименко, с которым он в свое время играл в Николаеве.

Ранее «Кристалл» назначил нового директора.