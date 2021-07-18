Александрия в понедельник представит еще четырех новичков

19 июля «Александрия» подпишет контракты с четырьмя летними новичками, двое из них – легионеры.
В это межсезонье «горожане» уже пополнили свои ряды новобранцами Александром Демченко, Юрием Копиной, Георгием Ермаковым и Олегом Кожушко.
В то же время команду покинули Дмитрий Гречишкин, Валерий Лучкевич, Евгений Банада, Артем Ситало, Юрий Панькив, Артем Гордиенко, Павел Пашаев, Богдан Мышенко, Роман Вантух и Валерий Бондаренко.
В первом туре нового чемпионата «Александрия» сразится против «Зари». Встреча состоится 25 июля в Запорожье, начало в 19:30 по Киеву.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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