Калинина – Путинцева. Букмекеры назвали фаворитку финала в Будапеште

Украинка имеет неплохие шансы завоевать самый престижный титул в карьере

  • 18.07.2021 11:33
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Калинина – Путинцева. Букмекеры назвали фаворитку финала в Будапеште
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

18 июля состоится финал грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
 
В матче за титул сойдутся украинка Ангелина Калинина (№95 WTA) и Юлия Путинцева из Казахстана (№42 WTA).
 
Букмекеры отдают больше шансов украинской теннисистке, которая имеет действующую 14-матчевую серию побед на грунте. На выигрыш Ангелины можно поставить с коэффициентом 1.6, на проигрыш – 2.5.
 
Фору -3.5 на Калинину можно взять за 1.98, тотал геймов ТБ20.5 – 1.85, ТМ20.5 – 2.02.
 
Отметим, что в 2021-м году украинки еще не играли в финалах турниров WTA.

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Источник — Sport.ua

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