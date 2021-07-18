Калинина – Путинцева. Букмекеры назвали фаворитку финала в Будапеште

18 июля состоится финал грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.



В матче за титул сойдутся украинка Ангелина Калинина (№95 WTA) и Юлия Путинцева из Казахстана (№42 WTA).



Букмекеры отдают больше шансов украинской теннисистке, которая имеет действующую 14-матчевую серию побед на грунте. На выигрыш Ангелины можно поставить с коэффициентом 1.6, на проигрыш – 2.5.



Фору -3.5 на Калинину можно взять за 1.98, тотал геймов ТБ20.5 – 1.85, ТМ20.5 – 2.02.



Отметим, что в 2021-м году украинки еще не играли в финалах турниров WTA.