Козлова и Калинина узнали соперниц на турнире в Польше

Украинские теннисисты Катерина Козлова и Ангелина Калинина выступят на грунтовом турнире WTA в польской Гдыне.
Козлова в первом круге сыграет против американки Кэти Волынец. А Калинина встретится с одной из победительниц квалификации.
Турнир пройдет с 19 по 25 июля.
Калинина сейчас выступает в Будапеште, где сыграет в финале.
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Источник — Большой теннис Украины
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