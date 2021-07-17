ВИДЕО. Третий гол в третьем матче. Шкурин снова забил за Динамо

Белорусский форвард забил в ворота «Ниццы»

  • 17.07.2021 22:55
  • 2271 просмотр
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Третий гол в третьем матче. Шкурин снова забил за Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Илья Шкурин, которого «Динамо» арендовало у ЦСКА Москва, провел третий спарринг в составе киевлян и забил третий гол.

На этот раз в ворота «Ниццы» (1:2).

Ранее игрок забил «Серветту» и «Сьону».

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 17.07.2021 23:15
    -1
    дампіку, ти вже другий день чергуєшь, на відпочинок не час?
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:12
    -8
    Yurii Alexandrovich, 17.07.2021 23:08
    А сколько Супряга уже матчей сыграл и сколько голов забил ???? Вопрос риторический ..........
    А Шкурин забивает !!!!
    Да шо он там забил?? Два раза подставил тыковку, ну и один раз накрутил защитника.
    В чУкре, а тем более в лиге Че никто таких подарков делать не будет.
    Поэтому вангую:
    в чемпионате завянет и будет такой-же бесполезный как Супряга
    Ссылка
    Yurii Alexandrovich
    online
      Yurii Alexandrovich, 17.07.2021 23:08
    0
    А сколько Супряга уже матчей сыграл и сколько голов забил ???? Вопрос риторический ..........
    А Шкурин забивает !!!!
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 17.07.2021 23:07
    -6
    Пора выставлять на трансфер за 50-т лямов. Хотя нет, 60, ведь Джуниор мелочиться не умеет
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.07.2021 22:58
    +2
    І хто б міг подумати.. Так тримати!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.07.2021 22:58
    +2
    І хто б міг подумати.. Так тримати!
    Ссылка
    Yurii Alexandrovich
    online
      Yurii Alexandrovich, 17.07.2021 23:08
    0
    А сколько Супряга уже матчей сыграл и сколько голов забил ???? Вопрос риторический ..........
    А Шкурин забивает !!!!
    Ссылка
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