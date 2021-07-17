ВИДЕО. Третий гол в третьем матче. Шкурин снова забил за Динамо

Форвард Илья Шкурин, которого «Динамо» арендовало у ЦСКА Москва, провел третий спарринг в составе киевлян и забил третий гол.
На этот раз в ворота «Ниццы» (1:2).
Ранее игрок забил «Серветту» и «Сьону».
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Источник — Sport.ua
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А Шкурин забивает !!!!
В чУкре, а тем более в лиге Че никто таких подарков делать не будет.
Поэтому вангую:
в чемпионате завянет и будет такой-же бесполезный как Супряга
А Шкурин забивает !!!!
А Шкурин забивает !!!!
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