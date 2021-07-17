Почти 20 миллионов лайков. Пост Месси в Instagram побил рекорд Роналду

После долгожданной победы на Копа Америка форвард сборной Аргентины Лионель Месси выложил фото с трофеем.

Спустя несколько дней пост набрал почти 20 миллионов лайков. Это рекорд соцсети по лайкам для фото, связанного со спортом, и 6-й самый «залайканный» пост в Instagram.

Месси удалось обойти пост Криштиану Роналду, посвященный Диего Марадоне.

