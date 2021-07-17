Евгений КОНОПЛЯНКА: «Новая форма Шахтера крутая. Стильная и молодежная»

Игрок доволен обновками

  • 17.07.2021 21:30
  • 1176 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Новая форма Шахтера крутая. Стильная и молодежная»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал новую форму команды, которую клуб недавно презентовал в Киеве.

«Форма крутая. Стильная, молодежная, легкая. Осталось на поле испробовать. На вид - это одно, а как будут ощущения - посмотрим».

«Мне больше оранжевая нравится. Цвета ассоциируются с «Шахтером», так что оранжевая нравится», - сказал Коноплянка.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 17.07.2021 21:58
    +2
    А сине-бело-голубая,в которой ты стал футболистом, уже разонравилась?
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 17.07.2021 21:58
    +2
    А сине-бело-голубая,в которой ты стал футболистом, уже разонравилась?
    Ссылка
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