Евгений КОНОПЛЯНКА: «Новая форма Шахтера крутая. Стильная и молодежная»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал новую форму команды, которую клуб недавно презентовал в Киеве.
«Форма крутая. Стильная, молодежная, легкая. Осталось на поле испробовать. На вид - это одно, а как будут ощущения - посмотрим».
«Мне больше оранжевая нравится. Цвета ассоциируются с «Шахтером», так что оранжевая нравится», - сказал Коноплянка.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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