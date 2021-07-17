Евгений КОНОПЛЯНКА: «Новая форма Шахтера крутая. Стильная и молодежная»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал новую форму команды, которую клуб недавно презентовал в Киеве.

«Форма крутая. Стильная, молодежная, легкая. Осталось на поле испробовать. На вид - это одно, а как будут ощущения - посмотрим».

«Мне больше оранжевая нравится. Цвета ассоциируются с «Шахтером», так что оранжевая нравится», - сказал Коноплянка.