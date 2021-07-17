Открыл сезон трофеем. Зенит Ракицкого выиграл Суперкубок России

Защитник Ярослав Ракицкий провел на поле почти весь матч и помог «Зениту» выиграть Суперкубок России. Команда обыграла «Локомотив» со счетом 3:0.
Суперкубок России
Зенит – Локомотив 3:0
Голы: Кузяев, 27, Азмун, 57, Ерохин, 83
Зенит: Кержаков, Ракицкий (Ловрен, 86), Дуглас Сантос, Караваев, Чистяков, Оздоев, Вендел (Мостовой, 61), Кузяев (Кравцов, 82), Малком, Азмун (Дзюба, 60), Дриусси (Ерохин, 82)
Локомотив: Гильерме, Сильянов (Рыбчинский, 60), Пабло, Серкейра, Рыбус, Крыховяк (Живоглядов, 72), Баринов (Бабкин, 81), Жемалетдинов (Миранчук, 61), Куликов, Камано, Смолов (Лисакович, 72)
Источник — Sport.ua
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