Открыл сезон трофеем. Зенит Ракицкого выиграл Суперкубок России

Украинский защитник отыграл почти весь матч

  • 17.07.2021 21:11
  • 2804 просмотра
  • 4 комментария
Открыл сезон трофеем. Зенит Ракицкого выиграл Суперкубок России
© fc-zenit.ru

Защитник Ярослав Ракицкий провел на поле почти весь матч и помог «Зениту» выиграть Суперкубок России. Команда обыграла «Локомотив» со счетом 3:0.

Суперкубок России

Зенит – Локомотив 3:0
Голы: Кузяев, 27, Азмун, 57, Ерохин, 83

Зенит: Кержаков, Ракицкий (Ловрен, 86), Дуглас Сантос, Караваев, Чистяков, Оздоев, Вендел (Мостовой, 61), Кузяев (Кравцов, 82), Малком, Азмун (Дзюба, 60), Дриусси (Ерохин, 82)

Локомотив: Гильерме, Сильянов (Рыбчинский, 60), Пабло, Серкейра, Рыбус, Крыховяк (Живоглядов, 72), Баринов (Бабкин, 81), Жемалетдинов (Миранчук, 61), Куликов, Камано, Смолов (Лисакович, 72)

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 22:16
    +1
    Локо - дрова.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.07.2021 22:12
    +1
    Абсолютно пох
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 17.07.2021 22:11
    +1
    В РПЛ есть Зенит и все остальные, чемпиона угадать проще чем в других лигах
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 17.07.2021 21:41
    -8
    Красава Ярик, долби новый контракт...
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 17.07.2021 22:16
    +1
    Локо - дрова.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.07.2021 22:12
    +1
    Абсолютно пох
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 17.07.2021 22:11
    +1
    В РПЛ есть Зенит и все остальные, чемпиона угадать проще чем в других лигах
    Ссылка
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