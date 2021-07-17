Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала турнира в Будапеште

  • 17.07.2021 19:10
  • 4270 просмотров
  • 39 комментариев
Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

17 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) сразится за путевку в финал турнира WTA 250 в Будапеште.
 
В дебютном матче 1/2 финала на уровне WTA украинка сразится против второй сеяной Даниэль Коллинс из США (№49 WTA). Время начала встречи – 19:20 по Киеву.
  
Ранее теннисистки играли трижды, Калинина выиграла два матча, но в последней очной встрече проиграла.
 
Победительница матча сразится за титул против Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 17.07.2021 21:16
    +4
    KeniSan, 17.07.2021 21:06
    Мы на месте) При 5-1 до тая дело дошло, против травмированной соперницы. Здоровая Коллинс шансов бы не оставила к сожалению.
    Как говорится " проблемы индейцев вождя не это самое". Гель удачи в матчем против неуровновешенной Путинцевой. Нервов побольше
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 17.07.2021 21:12
    +3
    За себе помстилася, треба ще за Козлову. Успіху.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 21:08
    +1
    При чем проблемы с рукой бьющей и с ногами. Странно где она так себя измучила, вчера легкий матч был. Путинцева кстати тоже поломанная)
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 17.07.2021 21:08
    0
    а шо Калінніна рробила з Сіреною в Америці
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 21:06
    +1
    Андрій Ванчак, 17.07.2021 21:03
    Ну і де ці "спеціалісти", які говорили про слабу фізику і психологію Ангеліни??? Молодчинка, удачі в фіналі!!!
    Мы на месте) При 5-1 до тая дело дошло, против травмированной соперницы. Здоровая Коллинс шансов бы не оставила к сожалению.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2021 21:03
    +6
    Д-Р бажаємо здоров'я, а Ангеліну вітаємо з першим фіналом WTA у кар'єрі! Наслідками Олімпіади вдається скористатися дуже здорово!
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 21:03
    +9
    Є перший фінал WTA для України в сезоні.
    Ссылка
    Katya Романів
    online
      Katya Романів, 17.07.2021 21:03
    +6
    Коллінс весь матч вела себе так ніби корона мішає грати
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 17.07.2021 21:03
    +3
    Ну і де ці "спеціалісти", які говорили про слабу фізику і психологію Ангеліни??? Молодчинка, удачі в фіналі!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.07.2021 21:03
    +3
    Есс Геля молодець наша перемога!
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 21:02
    +2
    А не, таки правильно поступила) Ангелину с победой!
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 21:01
    0
    Ну она просто время потянула, передохнуть. Вышла то уже травмированная. Зачем усугублять, выиграть все равно не сможет.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 20:49
    +3
    Ангеліна молодець, грає не тільки в захисті,а й пробує атакувати. Так тримати!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.07.2021 20:27
    +1
    есс 1 сет важко-важко Ангеліні,треба ще потерпіти
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2021 20:26
    +1
    І навіть зараз сет вдалося зачепити! Окрема подяка, звичайно, дівчині-болбою та судді на вишці, але ж тай ще потрібно було виграти. Зараз хтось розповість супервайзеру все, що про нього та суддівство думає)
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 17.07.2021 20:26
    0
    Все колинс тапки
    Ссылка
    Katya Романів
    online
      Katya Романів, 17.07.2021 20:25
    0
    Як тільки важливе очко Ангелина тормозить, тут вже психологію треба підтягувати
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 20:25
    0
    Фух) Коллинс 3 сета не потянет.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 20:24
    +2
    Єсс! Дякую тобі рефері!!!)
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 20:23
    0
    Подвійна,мля!(
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 21:03
    +9
    Є перший фінал WTA для України в сезоні.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2021 21:03
    +6
    Д-Р бажаємо здоров'я, а Ангеліну вітаємо з першим фіналом WTA у кар'єрі! Наслідками Олімпіади вдається скористатися дуже здорово!
    Ссылка
    Katya Романів
    online
      Katya Романів, 17.07.2021 21:03
    +6
    Коллінс весь матч вела себе так ніби корона мішає грати
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 17.07.2021 21:16
    +4
    KeniSan, 17.07.2021 21:06
    Мы на месте) При 5-1 до тая дело дошло, против травмированной соперницы. Здоровая Коллинс шансов бы не оставила к сожалению.
    Как говорится " проблемы индейцев вождя не это самое". Гель удачи в матчем против неуровновешенной Путинцевой. Нервов побольше
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 17.07.2021 21:12
    +3
    За себе помстилася, треба ще за Козлову. Успіху.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 17.07.2021 21:03
    +3
    Ну і де ці "спеціалісти", які говорили про слабу фізику і психологію Ангеліни??? Молодчинка, удачі в фіналі!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.07.2021 21:03
    +3
    Есс Геля молодець наша перемога!
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 20:49
    +3
    Ангеліна молодець, грає не тільки в захисті,а й пробує атакувати. Так тримати!
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 21:02
    +2
    А не, таки правильно поступила) Ангелину с победой!
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 20:24
    +2
    Єсс! Дякую тобі рефері!!!)
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 21:08
    +1
    При чем проблемы с рукой бьющей и с ногами. Странно где она так себя измучила, вчера легкий матч был. Путинцева кстати тоже поломанная)
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 21:06
    +1
    Андрій Ванчак, 17.07.2021 21:03
    Ну і де ці "спеціалісти", які говорили про слабу фізику і психологію Ангеліни??? Молодчинка, удачі в фіналі!!!
    Мы на месте) При 5-1 до тая дело дошло, против травмированной соперницы. Здоровая Коллинс шансов бы не оставила к сожалению.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 17.07.2021 20:27
    +1
    есс 1 сет важко-важко Ангеліні,треба ще потерпіти
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2021 20:26
    +1
    І навіть зараз сет вдалося зачепити! Окрема подяка, звичайно, дівчині-болбою та судді на вишці, але ж тай ще потрібно було виграти. Зараз хтось розповість супервайзеру все, що про нього та суддівство думає)
    Ссылка
    Katya Романів
    online
      Katya Романів, 17.07.2021 20:20
    +1
    Mazyr2412, 17.07.2021 20:18
    Дівчина болбой вже побігла до м'яча доки він не впав на сторону Калініної. Короче,болбойша зробила фальстарт.)
    Оуу, дякую. Калініна сама виграти не може болбойша допоможе
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 20:14
    +1
    Сподіваюсь рефері вивів американку з себе!)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.07.2021 20:04
    +1
    Після МТО явно Д-Р стала більш-менш нормально себе почувати, і все перевернулося. Тепер надія тільки на диво, як і до матчу. Хоча якщо б не проста помилка біля сітки на сетболі...
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 17.07.2021 19:57
    +1
    KeniSan, 17.07.2021 19:50
    А при чем тут прогнозы, проблемы со здоровьем у американки. Или вы хотите сказать что вчера она тоже так плохо двигалась и кучу ошибок наделала.
    Не поспішайте її "хоронити"!)
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 17.07.2021 21:08
    0
    а шо Калінніна рробила з Сіреною в Америці
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.07.2021 21:01
    0
    Ну она просто время потянула, передохнуть. Вышла то уже травмированная. Зачем усугублять, выиграть все равно не сможет.
    Ссылка
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