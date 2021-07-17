Ангелина Калинина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) сразится за путевку в финал турнира WTA 250 в Будапеште.



В дебютном матче 1/2 финала на уровне WTA украинка сразится против второй сеяной Даниэль Коллинс из США (№49 WTA). Время начала встречи – 19:20 по Киеву.



Ранее теннисистки играли трижды, Калинина выиграла два матча, но в последней очной встрече проиграла.



Победительница матча сразится за титул против Юлии Путинцевой из Казахстана (№42 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА