Мемфис ДЕПАЙ: «Игра за Барселону – осуществление мечты»

Мемфис Депай признался, что очень рад переходу в «Барселону»:

«Это путешествие, которое становится твоей жизнью. С детства я отдавал все силы ради этого.

Иногда это переходит в какое-то сумасшествие, потому что ты соревнуешься с каждым человеком, которого видишь. Есть темные стороны, но все это стоит того, ведь можно выйти на уровень, который позволяет мечтам сбываться, как сейчас.

Игра за «Барселону» – осуществление мечты. Это стоит всей пережитой боли».

Напомним, Депай перешел в «Барселону» на правах свободного агента из «Лиона».