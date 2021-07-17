Мемфис ДЕПАЙ: «Игра за Барселону – осуществление мечты»

Голландский форвард – о переходе в «Барселону»

  • 17.07.2021 19:10
  • 105 просмотров
  • 0 комментариев
Мемфис ДЕПАЙ: «Игра за Барселону – осуществление мечты»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Мемфис Депай признался, что очень рад переходу в «Барселону»:

«Это путешествие, которое становится твоей жизнью. С детства я отдавал все силы ради этого.

Иногда это переходит в какое-то сумасшествие, потому что ты соревнуешься с каждым человеком, которого видишь. Есть темные стороны, но все это стоит того, ведь можно выйти на уровень, который позволяет мечтам сбываться, как сейчас.

Игра за «Барселону» – осуществление мечты. Это стоит всей пережитой боли».

Напомним, Депай перешел в «Барселону» на правах свободного агента из «Лиона».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности