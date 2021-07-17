Мемфис ДЕПАЙ: «Игра за Барселону – осуществление мечты»

Мемфис Депай признался, что очень рад переходу в «Барселону»:
«Это путешествие, которое становится твоей жизнью. С детства я отдавал все силы ради этого.
Иногда это переходит в какое-то сумасшествие, потому что ты соревнуешься с каждым человеком, которого видишь. Есть темные стороны, но все это стоит того, ведь можно выйти на уровень, который позволяет мечтам сбываться, как сейчас.
Игра за «Барселону» – осуществление мечты. Это стоит всей пережитой боли».
Напомним, Депай перешел в «Барселону» на правах свободного агента из «Лиона».
Источник — Sport.es
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