Траоре рассказал, кто посоветовал ему перейти в Шахтер

Форвард «Шахтера» - о своем трансфере

  • 17.07.2021 18:54
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Траоре рассказал, кто посоветовал ему перейти в Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Нападающий Лассина Траоре рассказал о том, почему принял решение перейти в донецкий «Шахтер»:

«Об интересе «Шахтера» я узнал в июне, когда находился в расположении сборной Буркина-Фасо. Сначала мой дядя сказал мне об этом, а потом уже позвонили и агенты.

Для меня это стало сюрпризом, я сразу начал рассуждать. В итоге решил, что для меня это хороший вариант, ведь у клуба есть фантастический проект. Часто смотрю футбол, поэтому хорошо знал и о «Шахтере», и об Украине.

Тадич посоветовал мне переехать сюда. Сказал, что это команда, которая может играть в красивый футбол».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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