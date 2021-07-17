Траоре рассказал, кто посоветовал ему перейти в Шахтер

Нападающий Лассина Траоре рассказал о том, почему принял решение перейти в донецкий «Шахтер»:

«Об интересе «Шахтера» я узнал в июне, когда находился в расположении сборной Буркина-Фасо. Сначала мой дядя сказал мне об этом, а потом уже позвонили и агенты.

Для меня это стало сюрпризом, я сразу начал рассуждать. В итоге решил, что для меня это хороший вариант, ведь у клуба есть фантастический проект. Часто смотрю футбол, поэтому хорошо знал и о «Шахтере», и об Украине.

Тадич посоветовал мне переехать сюда. Сказал, что это команда, которая может играть в красивый футбол».