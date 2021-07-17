Заря продлила контракты с тренерами. Но не со Скрипником

«Заря» объявила о продлении контрактов с наставниками, которые входят в тренерский штаб Виктора Скрипника.

Новые договоры получили тренер команды Сергей Попов, тренер по вратарям Андрей Никитин, тренер по физподготовке Григорий Ярмаш и тренер-селекционер Юрий Дудник.

Договор Скрипника истекает через год. Ранее сообщалось, что тренер пока не готов продлить соглашение, хотя клуб уже предлагал контракт.