«Скрипник не готов». Заря пока не может продлить контракт тренера

У тренера остался год по контракту

  • 17.06.2021 10:45
  • 1651 просмотр
  • 1 комментарий
«Скрипник не готов». Заря пока не может продлить контракт тренера
© zarya-lugansk.com

По информации журналиста Игоря Цыганыка, руководство «Зари» пока не может договориться с наставником Виктором Скрипником о новом контракте.

«Есть впечатление, что Скрипник не полностью контролирует трансферную политику «Зари». И в этом проблема. Скрипник не продлил контракт, хотя ему предложили долгосрочное соглашение. Но он пока не готов».

«Еще год, и только потом он будет решать, что дальше», - сказал Цыганык.

Нынешний контракт тренера завершается летом 2022 года.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
    Andrey Glory
    online
      Andrey Glory, 17.06.2021 10:49
    +2
    - Де Циганик і де Зоря. Хай краще за цирком в Харкові слідкує. Інсайдер херов.
    Ссылка
    Andrey Glory
    online
      Andrey Glory, 17.06.2021 10:49
    +2
    - Де Циганик і де Зоря. Хай краще за цирком в Харкові слідкує. Інсайдер херов.
    Ссылка
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