«Скрипник не готов». Заря пока не может продлить контракт тренера

По информации журналиста Игоря Цыганыка, руководство «Зари» пока не может договориться с наставником Виктором Скрипником о новом контракте.
«Есть впечатление, что Скрипник не полностью контролирует трансферную политику «Зари». И в этом проблема. Скрипник не продлил контракт, хотя ему предложили долгосрочное соглашение. Но он пока не готов».
«Еще год, и только потом он будет решать, что дальше», - сказал Цыганык.
Нынешний контракт тренера завершается летом 2022 года.
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Источник — Циганик LIVE
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