Эрлинг ХОЛАНД: «С нетерпением жду возможности поработать с Розе»

Форвард не собирается покидать «Боруссию» Дортмунд

  • 17.07.2021 18:31
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Эрлинг ХОЛАНД: «С нетерпением жду возможности поработать с Розе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд опроверг слухи о своем уходе, заявив, что хочет поработать с новым главным тренером команды Марко Розе:

«Я немного поговорил с новым наставником Марко Розе. Я знал его и раньше, потому что провел с ним шесть месяцев в «Зальцбурге». Он хороший парень, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним».

Ранее сообщалось о том что «Боруссия» отклонила предложение «Челси» по Холанду.

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Источник — Twitter

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