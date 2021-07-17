Эрлинг ХОЛАНД: «С нетерпением жду возможности поработать с Розе»

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд опроверг слухи о своем уходе, заявив, что хочет поработать с новым главным тренером команды Марко Розе:
«Я немного поговорил с новым наставником Марко Розе. Я знал его и раньше, потому что провел с ним шесть месяцев в «Зальцбурге». Он хороший парень, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним».
Ранее сообщалось о том что «Боруссия» отклонила предложение «Челси» по Холанду.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.