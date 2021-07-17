Наставник Тоттенхэма подтвердил возвращение Бэйла в Реал

Валлийский хавбек не останется в составе «Шпор»

  • 17.07.2021 18:17
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Наставник Тоттенхэма подтвердил возвращение Бэйла в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что Гарет Бэйл вернется в мадридский «Реал»:

«Бэйл не будет частью нашей команды», - заявил Санту.

Прошлый сезон Бэйл провел в аренде «Тоттенхэма», а права на игрока по-прежнему принадлежат «Реалу». В планы мадридского клуба 32-летний валлиец не входит.

Ранее сообщалось о том, что Бэйл может продолжить карьеру в МЛС.

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Источник — BBC

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