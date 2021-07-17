Наставник Тоттенхэма подтвердил возвращение Бэйла в Реал

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что Гарет Бэйл вернется в мадридский «Реал»:

«Бэйл не будет частью нашей команды», - заявил Санту.

Прошлый сезон Бэйл провел в аренде «Тоттенхэма», а права на игрока по-прежнему принадлежат «Реалу». В планы мадридского клуба 32-летний валлиец не входит.

Ранее сообщалось о том, что Бэйл может продолжить карьеру в МЛС.