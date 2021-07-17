Роналду может пойти на снижение зарплаты в Ювентусе

Криштиану Роналду уже сообщил руководству «Ювентуса» о том, что хочет остаться в клубе. По информации инсайдера Николо Скиры, в ближайшее время стороны обсудят продление контракта.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года, а зарплата Роналду составляет 31 миллион евро в год. Контракт может быть продлен до лета 2023 года, при этом Роналду может пойти на снижение зарплаты с 31 до 20 миллионов евро в год.

36-летний португалец выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 36 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.