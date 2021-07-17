Роналду может пойти на снижение зарплаты в Ювентусе

Португалец может продолжить контракт с клубом еще на год

  • 17.07.2021 17:14
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Роналду может пойти на снижение зарплаты в Ювентусе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду уже сообщил руководству «Ювентуса» о том, что хочет остаться в клубе. По информации инсайдера Николо Скиры, в ближайшее время стороны обсудят продление контракта.

Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года, а зарплата Роналду составляет 31 миллион евро в год. Контракт может быть продлен до лета 2023 года, при этом Роналду может пойти на снижение зарплаты с 31 до 20 миллионов евро в год.

36-летний португалец выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 36 голов и 4 ассиста в 44 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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