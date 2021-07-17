ВИДЕО. Ворскла представила форму на новый сезон

Клуб УПЛ «Ворскла» представил домашний и выездной комплекты формы на сезон 2021/2022. Они выполнены в традиционных для клуба зеленом и белом цветах:
💚🤍#FCVP #ФКВП #новийкомплект pic.twitter.com/fm5rBEV7XG— ФК Ворскла (@vorsklacomua) July 17, 2021
Ранее «Ворскла» узнала своего первого соперника по Лиге конференций.
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Источник — Twitter
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Форма это индивидуальны стиль по которому узнают команду.Так исторически сложилось.А футболка и шорты одного цвета с нанесённой на ней эмблемой это не форма.
Форма это индивидуальны стиль по которому узнают команду.Так исторически сложилось.А футболка и шорты одного цвета с нанесённой на ней эмблемой это не форма.
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