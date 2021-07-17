ВИДЕО. Ворскла представила форму на новый сезон

Полтавчане презентовали домашний и выездной комплекты формы

  • 17.07.2021 16:33
  • 1477 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Ворскла представила форму на новый сезон

Клуб УПЛ «Ворскла» представил домашний и выездной комплекты формы на сезон 2021/2022. Они выполнены в традиционных для клуба зеленом и белом цветах:

Ранее «Ворскла» узнала своего первого соперника по Лиге конференций.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.07.2021 17:37
    0
    Кстати, итальянцы бы не одобрили, они на днях запретили зелёную форму
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.07.2021 17:37
    +1
    Без флага Украины и атрибутики сепаратиская форма, давайте по новой. И футболистам на лбу маркером лозунг напишите, а то мы не понимаем в какой стране живём и в каких границах КЕКВ
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 17.07.2021 17:32
    0
    Какая форма такое и видео,как то так....
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 17.07.2021 17:29
    0
    А где новая форма который год играем в том же стиле.Может немного ребрендинг формы сделать.Добавить хотя бы разные отенки зелёного и т.д.
    Форма это индивидуальны стиль по которому узнают команду.Так исторически сложилось.А футболка и шорты одного цвета с нанесённой на ней эмблемой это не форма.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.07.2021 17:37
    +1
    Без флага Украины и атрибутики сепаратиская форма, давайте по новой. И футболистам на лбу маркером лозунг напишите, а то мы не понимаем в какой стране живём и в каких границах КЕКВ
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.07.2021 17:37
    0
    Кстати, итальянцы бы не одобрили, они на днях запретили зелёную форму
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 17.07.2021 17:32
    0
    Какая форма такое и видео,как то так....
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 17.07.2021 17:29
    0
    А где новая форма который год играем в том же стиле.Может немного ребрендинг формы сделать.Добавить хотя бы разные отенки зелёного и т.д.
    Форма это индивидуальны стиль по которому узнают команду.Так исторически сложилось.А футболка и шорты одного цвета с нанесённой на ней эмблемой это не форма.
    Ссылка
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