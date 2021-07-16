Лига конференций Q1. Определен соперник Ворсклы, клуб Петряка проиграл

15 июля в Европе прошли ответные матчи первого раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

«Ворскла» начнет игру в Лиге конференций со второго раунда. Определен соперник полтавчан. Им стал финский клуб КуПС, разгромивший «Ноа» из Армении (5:0). Гостей на игру вывел капитан-украинец Денис Дедечко.

Украинец Иван Петряк вышел в стартовом составе и отыграл весь матч за венгерский «Фехервар». Его команда програла «Арарату» из Армении (0:2) и выбыла из турнира.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q1. Ответные матчи, 15 июля